झांसी के रेस्टोरेंट में LLB छात्र की गोली मारकर हत्या, पीतांबरा माई के दर्शन कर दोस्त संग डिनर पर गया था युवक

Jhansi LLB Student Murder: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सनसनीखेज वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दोस्तों के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट पहुंचे LLB के छात्र संजय सिंह की अज्ञात हमलावर ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाईट चौराहे के पास स्थित द मद किचिन रेस्टोरेंट की है. वारदात के वक्त छात्र अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था. गोली चलने के बाद रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. गंभीर रूप से घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

दोस्तों के साथ गया था डिनर करने

मृतक संजय सिंह झांसी जनपद के गरौठा थाना क्षेत्र के हैवतपुरा गांव का रहने वाला था. वह LLB का छात्र था और झांसी शहर में रहकर वरिष्ठ अधिवक्ता दशरथ सिंह के साथ वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहा था. उसकी मां ग्राम प्रधान बताई जा रही हैं. जानकारी के अनुसार संजय अपने दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीतांबरा माई मंदिर में दर्शन करने गया था. दर्शन के बाद सभी दोस्त झांसी लौटे और इलाईट चौराहे के पास स्थित द मद किचिन रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए.

रेस्टोरेंट में घुसा और मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी लोग भोजन कर रहे थे, तभी काले कपड़े पहने एक युवक रेस्टोरेंट के अंदर आया. कुछ ही क्षण बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी. संजय के दोस्त शिवम ने बताया कि गोली चलने के बाद संजय अचानक खड़ा हुआ और फिर नीचे गिर पड़ा. जब उन्होंने देखा तो उसके सिर से खून बह रहा था. शिवम के अनुसार हमलावर की लंबाई ज्यादा नहीं थी और उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे.

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के तुरंत बाद दोस्तों और स्थानीय लोगों की मदद से संजय को झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

थाने से 500 मीटर दूर हुई वारदात

जिस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई वह थाना क्षेत्र से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है. सार्वजनिक स्थान और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात से शहर में दहशत का माहौल है. गोलीबारी के बाद रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहक घबरा गए और अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

पुलिस ने गठित कीं तीन टीमें

झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि संजय अपने चार साथियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचा और नजदीक से गोली मारकर फरार हो गया. एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी की तलाश और घटना के खुलासे के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और उन्हीं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने एक ही गोली चलने की बात कही है.

हत्या के पीछे की वजह की जांच

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमलावर कौन था और उसने संजय सिंह को निशाना क्यों बनाया. पुलिस व्यक्तिगत रंजिश, पेशेवर विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया है.

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