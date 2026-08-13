मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी के फ्यूचर को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, 'मैं सहमत नहीं हूं'

Matthew Hayden Prediction on Vaibhav Suryavanshi Future: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान पर अपनी आतिशी बल्लेबाजी को लेकर पूरे विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं. IPL हो, अंडर 19 हो या T20 डेब्यू के बाद टीम इंडिया के लिए धुआंधार बल्लेबाजी, वैभव ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है और ये बताने की कोशिश की है की चाहे मैदान कोई भी हो या सामने विपक्षी टीम कोई भी हो वो अपना हिसाब पूरा करना बखूबी जानते हैं और यही वजह है की विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी भी उनके बारे में अपनी राय देने से खुद को रोक नहीं पाते हैं.

इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अनुभवी ओपनर मैथ्यू हेडन ने भी वैभव (Matthew Hayden on Vaibhav Suryavanshi Future) को लेकर अपनी राय रखी है. मानना ​​है कि भारत के युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी में छोटे और लंबे, दोनों फ़ॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है. ANI से बात करते हुए, उन्होंने 15 साल के इस खिलाड़ी की हिम्मत, मानसिक मज़बूती और IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत की तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि उनमें एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनने के सभी गुण मौजूद हैं. सिर्फ 15 साल की उम्र में, सूर्यवंशी ने हाल ही में T20I क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों में 151 रन बनाए और अपना पहला 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज' अवॉर्ड जीता, जबकि भारत ने पिछले महीने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था.

इससे पहले, इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में, सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. हेडन ने कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि वह शायद सिर्फ छोटे फ़ॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं. मेरा मानना ​​है कि वैभव में खेल के लंबे फ़ॉर्मेट में भी सफल होने की क्षमता है. फिटनेस निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है मानसिक मजबूती.

वैभव के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है, वह यह है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उनमें IPL जैसे बड़े और ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट का सामना करने की हिम्मत और कमिटमेंट थी. उन्होंने न सिर्फ इसमें हिस्सा लिया, बल्कि शानदार प्रदर्शन भी किया. इससे मुझे पता चलता है कि उनमें एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनने के लिए कई सही गुण मौजूद हैं."

हेडन ने सूर्यवंशी के जबरदस्त टैलेंट और विकास की तारीफ की, साथ ही यह भी माना कि इस युवा बल्लेबाज को अभी टॉप लेवल पर और काम करने की जरूरत है. उन्होंने सूर्यवंशी की क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि उनका भविष्य आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपना करियर कैसे बनाते हैं. "वैभव में बहुत टैलेंट है और ब्रॉडकास्टर या कोच के तौर पर हम सभी उसके खेल में हो रहे सुधार को देखकर बहुत उत्साहित रहे हैं. लेकिन, जैसा कि उसे भी पता चला है, सबसे ऊंचे लेवल पर अभी भी काफी काम करना बाकी है और मुझे यकीन है कि वह इसे खुशी-खुशी अपनाएगा. वह शानदार काबिलियत वाला एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है और आखिर में, यह उस पर निर्भर करेगा कि वह अपना करियर कैसे बनाना चाहता है," उन्होंने आगे कहा.

राजस्थान रॉयल्स के साथ IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद उसे भारत के लिए खेलने का मौका मिला. उस टूर्नामेंट में उसने 237.30 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे. अपने तूफानी खेल की बदौलत वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना और एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के (72) लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया.

इस युवा खिलाड़ी ने सीज़न के बाद दिए जाने वाले सभी अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिनमें ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्सेस के सम्मान शामिल हैं. इससे पहले इसी साल, सूर्यवंशी ने ICC मेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उसने 439 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' चुना गया. दोनों लेवल पर उसके शानदार प्रदर्शन ने उसकी ज़बरदस्त काबिलियत और क्षमता को और भी साबित किया है.