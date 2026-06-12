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लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में टॉयलेट के टिशू पेपर पर लिखा मिला 'BOMB', उड़ान से पहले मचा हड़कंप!

12 जून को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान (6E 2111) में उड़ान भरने से ठीक पहले एक सुरक्षा संबंधी खतरे (सिक्योरिटी अलर्ट) की सूचना मिली. इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया.

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लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में टॉयलेट के टिशू पेपर पर लिखा मिला 'BOMB', उड़ान से पहले मचा हड़कंप!
लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में सुरक्षा अलर्ट, उड़ान से ठीक पहले रोकी गई जांच जारी
IANS

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में सुरक्षा संबंधी खतरे (सिक्योरिटी अलर्ट) की सूचना मिली. यह घटना 12 जून 2026 को उड़ान भरने से ठीक पहले की है. इंडिगो एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर इस घटना की पुष्टि की है और इस संबंध में एक बयान जारी किया है.

उड़ान भरने से ठीक पहले मिली सूचना

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 2111 लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी. विमान में यात्री सवार हो चुके थे और उड़ान की तैयारियां अंतिम चरण में थीं, तभी अचानक सुरक्षा एजेंसियों को विमान में किसी खतरे या संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली.

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि "12 जून को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 2111 में उड़ान भरने से ठीक पहले सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही एयरलाइन ने तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत इसकी जानकारी दी." 

बम की बात जांच में न‍िकली अफवाह

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली Indigo की इस फ्लाइट में सुरक्षा अलर्ट तब जारी हुआ, जब विमान के टॉयलेट के अंदर एक टिशू पेपर मिला, जिस पर 'BOMB' लिखा हुआ था. 180 यात्री थे सवार: सुबह करीब 10:45 बजे उड़ान भरने की तैयारी कर रहे इस विमान में करीब 180 यात्री सवार थे, तभी क्रू मेंबर्स को इस धमकी भरे नोट के बारे में पता चला.

जांच में नहीं मिला कुछ: सूचना मिलते ही विमान को तुरंत एप्रन (विमान खड़े करने की जगह) पर ही रोक दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते ने पूरे विमान की सघन तलाशी ली, जिसके बाद अधिकारियों ने इस धमकी को 'अफवाह' (Hoax) करार दिया. विमान से कोई भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है. 

सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी, यात्री सुरक्षित

अलर्ट मिलते ही विमान को तुरंत आइसोलेशन बे (सुरक्षित स्थान) में ले जाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. फिलहाल बम निरोधक दस्ता और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां विमान, यात्रियों के सामान और केबिन की सघन तलाशी ले रही हैं.

एयरलाइन प्रबंधन का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. सभी आवश्यक सुरक्षा मंजूरियां मिलने के बाद ही इस विमान को दिल्ली के लिए रवाना होने की अनुमति दी जाएगी.

यात्रियों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था

इस अचानक आए व्यवधान के कारण हवाई अड्डे पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरलाइन ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए खेद जताया है. प्रवक्ता ने कहा कि हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. उनके लिए खाने-पीने के इंतजाम किए गए हैं और उन्हें फ्लाइट की स्थिति के बारे में समय-समय पर अपडेट दिया जा रहा है.

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