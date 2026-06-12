रायपुर के लिए उड़े पहुंच गए नागपुर, फाइनली राजधानी में लैंड हुई भूपेश बघेल और दीपक बैज की फ्लाइट!

Flight Diverted: राजधानी दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट गुरुवार को रायपुर पहुंचने के बजाय नागपुर पहुंच गई. रायपुर की जगह नागपुर पहुंची इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और डिप्टी सीएम अरुण साव थे. बताया जाता है खराब मौसम के चलते करीब ढाई घंटे बाद रायपुर को जाने वाली फ्लाइट अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकी.
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खराब मौसम के चलते रायपुर जाने वाली फ्लाइट नागपुर डायवर्ट की गई
रिपोर्ट के मुताबिक अचानक खराब हुए मौसम के चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और डिप्टी सीएम अरुण साव को लेकर रायपुर के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट को नागपुर के लिए डायवर्ट करना पड़ा, जिसके चलते राजधानी रायपुर जाने वाली फ्लाइट को नागपुर एयरपोर्ट में इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते फ्लाइट करीब ढाई घंटे विलंब से रायपुर पहुंची.
खराब मौसम की वजह से एक नहीं, बल्कि 2-2 फ्लाइट डाइवर्ट करना पड़ा
गौरतलब है गुरुवार को खराब मौसम की वजह से रायपुर जा रही एक नहीं, बल्कि 2-2 फ्लाइट डाइवर्ट को नागपुर करना पड़ा. रायपुर की जगह नागपुर डायवर्ट की गई पहली फ्लाइट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीपीसी चीफ दीपक बैज और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम अरुण साव सवार थे, जबकि हैदराबाद से रायपुर आ रही दूसरी फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट किया गया.
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