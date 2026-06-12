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चंदौली : स्कूल में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या; नाबालिग आरोपी पकड़ा गया

चंदौली के एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी नाबालिग को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया, जांच जारी. पढ़िए पूरी खबर.

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चंदौली : स्कूल में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या; नाबालिग आरोपी पकड़ा गया
चंदौली स्कूल में छात्र की चाकू मारकर हत्या, आरोपी नाबालिग हिरासत में

Chandauli Murder Case: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में शुक्रवार सुबह एक स्कूल परिसर में उस समय सनसनी फैल गई, जब अतिरिक्त कक्षा के दौरान 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 16 वर्षीय लवकुश के रूप में हुई है. घटना के दौरान आरोपी भी नाबालिग छात्र था, जिसे शिक्षकों ने मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के अनुसार दोनों छात्रों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जो अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के बीच बढ़ते विवादों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अतिरिक्त कक्षा के दौरान हमला

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे की है, जब लवकुश स्कूल में अतिरिक्त कक्षा के लिए पहुंचा था. उसी दौरान क्लास में मौजूद एक अन्य नाबालिग छात्र के साथ उसका विवाद हो गया. देखते ही देखते यह विवाद हिंसक हो गया और आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया.

सीने और पेट पर गंभीर वार

हमले में लवकुश के सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. घायल छात्र को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शिक्षकों ने आरोपी को पकड़ा

घटना के तुरंत बाद स्कूल के शिक्षकों ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

विवाद के चलते किया हमला

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) देवेंद्र कुमार के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लवकुश पिछले दो-तीन दिनों से उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो जानलेवा हमले में बदल गया.

मामला दर्ज, आरोपी बाल सुधार गृह भेजा गया

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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