₹370 बिरयानी मामला: डॉ. सेजल पवार की बढ़ेंगी मुश्किलें! मुंबई की मेयर ने दिए कार्रवाई के आदेश

₹370 की बिरयानी और एक स्टैंड‑अप कॉमेडी शो से शुरू हुआ विवाद अब KEM मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉ. सेजल पवार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. कॉमेडी शो के दौरान उनके कुछ बयानों ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला सीधे कॉलेज प्रशासन तक पहुंच गया. अब स्थिति यह है कि उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है.

अब मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने स्पष्ट किया है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता और घृणास्पद टिप्पणियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. केईएम अस्पताल की मेडिकल छात्रा सेजल पवार द्वारा पुरुषों के शवों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मेयर ने गहरी नाराजगी जताई है. पूरे विवाद के बाद केईएम अस्पताल प्रशासन ने सेजल पवार के खिलाफ जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित कर दी है.

वहीं, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो से जुड़े दो वायरल वीडियो क्लिप्स को लेकर भी जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि इनमें आपत्तिजनक टिप्पणियों को रोकने के बजाय कॉमेडियन हंसते और उन्हें बढ़ावा देते नजर आए. मेयर तावड़े ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके नाम पर महिलाओं का अपमान, अश्लीलता या समाज में गलत संदेश देने वाला कंटेंट कतई स्वीकार्य नहीं है. साथ ही उन्होंने कलाकारों, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से रचनात्मकता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नैतिकता बनाए रखने की अपील की



कॉमेडी शो के बयान से बढ़ा विवाद

दरअसल, प्रणित मोरे के स्टैंड‑अप शो के दौरान डॉ. सेजल पवार ने ऑर्गन डोनेशन और डेड बॉडीज से जुड़ी कुछ बातें कही थीं. इन बयानों को लेकर दर्शकों और सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई. कई लोगों का कहना था कि इस तरह के संवेदनशील विषयों पर इस अंदाज में बात करना ठीक नहीं है.

कॉलेज प्रशासन ने लिया संज्ञान

मामला बढ़ने के बाद KEM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है. कॉलेज ने दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जिसे पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है. यह रिपोर्ट जल्द ही प्रशासन को सौंपी जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉ. पवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी. माना जा रहा है कि उन्हें कुछ समय के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है. अंतिम फैसला रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा.

कॉलेज ने परिवार को बुलाया

कॉलेज प्रशासन ने केवल छात्रा को ही नहीं, बल्कि उनके माता‑पिता को भी बुलाया है. उम्मीद है कि कार्रवाई को लेकर जो भी अंतिम निर्णय होगा, उसकी जानकारी परिवार को सीधे दी जाएगी.

क्या है ₹370 बिरयानी विवाद?

यह पूरा विवाद उसी शो के एक हिस्से से शुरू हुआ, जहां एक दर्शक ने अपनी डेट का किस्सा साझा किया. उसने बताया कि उसने किसी के लिए 370 रुपये की बिरयानी खरीदी और इसके बदले कुछ उम्मीद जताने वाली बात कही.

इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक नजरिया बताया और कहा कि किसी पर पैसे खर्च करने का मतलब किसी तरह की उम्मीद रखना नहीं हो सकता.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मामला

देखते ही देखते यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर फैल गया. #BiryaniIsNotConsent हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगा. लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने लगे और बहस छिड़ गई कि रिश्तों और सम्मान की सीमाएं क्या होनी चाहिए.