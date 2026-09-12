घर में घुसा 8 फीट का मगरमच्छ, लोगों की सिट्टी-पिट्टी गोल, मुंह पर कपड़ा डाल पकड़ने में 3 घंटे, देखें VIDEO

बारिश के मौसम में नदिया उफान होती हैं तो जलीय जीव अक्सर नदियों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव अहियापुर में शुक्रवार को तड़के कुछ ऐसा ही हुआ. एक 8 फीट का विशालकाय मगरमच्छ एक घर में घुसने से हड़कंप मच गया. मगरमच्छ इतना बड़ा था कि उसे देखते ही घरवालों के पसीने छूट गए.

घर में घुसा 8 फीट का मगरमच्छ

देर रात आंगन में मगरमच्छ को देख रामपाल के घर में हंगामा मच गया. डर के मारे सभी का बुरा हाल था. वहां चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंच गए. मगरमच्छ का साइज देखते ही वहां मौजद दूसरे लोगों के भी डर गए.

घर में लगी गांव वालों की भीड़, अंधेरे में टॉर्च से रखी नजर

घटना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव में शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे की है. घर के भीतर मगरमच्छ देख लोग घबरा गए. शोर मचाते ही गांव वाले भी घर में पहुंच गए. गनीमत ये रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया. मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई. उसे पकड़ने के लिए सभी ने करीब 3 घंटे तक मशक्कत की. उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ा जा सका.

मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर कब्जे में लिया

8 फीट का मगरमच्छ घर के भीतर था. अंधेरा होने की वजह से ग्रामीण टॉर्च से उस पर नजर रख रहे थे. इतने में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. फिर उसका रेस्क्यू शुरू किया गया. वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर अपने कब्जे में ले लिया और उसे सुरक्षित रूप से रटा के पास गर्रा नदी में छोड़ दिया. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

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