चीखती-चिल्लाती महिलाओं ने फाड़ दी 2 दरोगा की वर्दी ...हापुड़ में दबिश देने पहुंची पुलिस पर अटैक का वीडियो सामने आया

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर महिलाओं ने हमला बोल दिया. इसमें दरोगा की वर्दी फाड़ दी.

चीखती-चिल्लाती महिलाओं ने फाड़ दी 2 दरोगा की वर्दी ...हापुड़ में दबिश देने पहुंची पुलिस पर अटैक का वीडियो सामने आया
हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रविवार रात को एक घर में दबिश देने पहुंची पुलिस और महिलाओं के बीच हाथापाई हो गई. चीखती चिल्लाती महिलाओं ने दो दारोगा की वर्दी तक फाड़ दीं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन महिलाओं ने उनका कॉलर नहीं छोड़ा. इसी खींचातानी में वर्दी फट गई. दरअसल, सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ आसिफ नाम के शख्स का वीडियो वायरल हुआ था. इसी सिलसिले में पुलिस आसिफ के घर पहुंची थी, लेकिन आसिफ से पूछताछ के दौरान पुलिस पर परिजनों ने हमला कर दिया.

पुलिस की वर्दी फाड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही दरोगाओं से मारपीट और बदसलूकी में दोनों महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ थाना सिंभावली के गांव वेठ में केस दर्ज‌ किया गया है.

दरअसल, यूपी में हापुड़ में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो की जांच करने के लिए पुलिस आसिफ के घर पहुंची. इससे नाराज होकर उसके परिजनों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी थी. युवक को पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो महिलाओं ने हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए दो‌ दारोगाओं की वर्दी तक फाड़ दी.

पुलिस और महिलाओं के बीच खींचतान की यह‌ तस्वीर हापुड़ जिले से सामने आई है. सिंभावली के गांव वेठ के रहने एक युवक आसिफ का अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इस संबंध में सिम्भावली पुलिस युवक के घर पहुंची और युवक गिरफ्तार करने के दौरान उसने परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया. युवक को छुड़ाने के लिए महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी और दो महिलाओं ने दो दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.

बरेली उपद्रव मामले में मौलाना तौकीर रजा का खास नदीम गिरफ्तार

घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ और आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में महिलाओं सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है.

इनपुट- मोहम्मद अदनान, हापुड़

