बरेली उपद्रव मामले में मौलाना तौकीर रजा का खास नदीम गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब उनके दो करीबी सहयोगी भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं. तौकीर रजा का दाहिना हाथ माने जाने वाले नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक अन्य सहयोगी और पूर्व प्रवक्ता नफीस पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है. नफीस का एक पुराना विवादित बयान भी चर्चाओं में रहा था जिसमें उन्होंने खुलेआम पुलिस के हाथ काटने जैसी भड़काऊ बात कही थी.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को मौलाना तौकीर रजा और सात अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बरेली समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, बिजनौर, अमरोहा और फतेहगढ़ जैसे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन इलाकों में रजा के समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद है.

अधिकारी कर रहे हैं कैंप

कानून-व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए एडीजी रमित शर्मा, मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी, डीआईजी अजय साहनी, डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अति संवेदनशील इलाकों का दौरा किया. पुलिस की विशेष टीम झड़प में शामिल दंगाइयों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में जुटी है. शनिवार रात एसपी (सिटी) मानुष पारीक ने पथराव और गोलीबारी में शामिल लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियान का नेतृत्व किया.

योगी सरकार की सख्त चेतावनी

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी के बाद तेज हुई है जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा भड़काने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मौलाना तौकीर रजा और अन्य आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. रजा को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है.