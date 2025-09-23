हवा में कई फीट उछली और सड़क पर जा गिरी, हापुड़ में स्पोर्ट्स बाइक की ये भिड़ंत रूह कंपा देगी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक्सीडेंट (Hapur Bike Accident) की ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. धोलाना इलाके के पीपलेडा में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सामने से आ रही बाइक से आपस में टकरा गई. आमने-सामने की ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फिट हवा में उछलकर नीचे गिर गई. इस दौरान स्पोर्ट्स बाइक सवार के साथ ही सामने से आ रही बाइक पर सवार दो लोग भी उछलकर जमीन पर गिर पड़े. तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भीषण एक्सीडेंट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

हवा में उछलकर सड़क पर गिरीं बाइकें

इस हादसे के बाद तीनों बाइक सवार हवा में उछलकर बेसुध होकर सड़क पर गिर गए. स्थानीय लोगों की मदद से उनको अस्पताल पहुंचाया गया. दिल दहला देने वाला ये हादसा हापुड़ के गांव पिपलेडा में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे धौलाना थाना क्षेत्र के डासना मार्ग पर हुआ. एक बाइक तो नॉर्मल स्पीड से आ रही थी. लेकिन स्पोर्ट्स बाइक सवार हवा की रफ्तार से सामने से आ रहा था. उसने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों बाइक हवा में कई फीट कर उछल गईं.

बाइकों की भिड़ंत का CCTV डरा रहा

हादसे का सीसीटीवी फुटेज डरा देने वाला है. हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गलती स्पोर्ट्स सवार की थी. वह बहुत तेज स्पीड में बाइक चला रहा था. सामने से आ रही बाइक की स्पीड तो धीमी थी. लेकिन तेज रफ्तार बाइक उससे जा टरकाई.