खून का कतरा.. ये कैसा बयान, जब ग्रेटर नोएडा में पुलिस अधिकारी ने नेताजी को सिखाई राजनीति!

ग्रेटर नोएडा में एक युवक की मौत के मामले पर समाजवादी नेता राहुल अवाना ने ऐसा बयान दे दिया. जिसपर विवाद हो गया. जनता से बात करते हुए नेता ने खून का कतरा बहाने की बात कह दी. इस दौरान वहां पर मौजूद एक पुलिसवाले ने उन्हें बीच में रोक दिया. दरअसल रबुपूरा में मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी. मौत की खबर के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मृतक युवक के घर जा रहे थे. इस दौरान आक्रोशित जनता से बात करते हुए समाजवादी नेता राहुल अवाना ने खून का कतरा बहाने का बयान दिया, तभी वहां मौजूद एक पुलिसवाले ने उन्हें ऐसा भाषण देने से मना किया.

पुलिसवाले ने राहुल अवाना से कहा कि आपके खून का कतरा बहाने वाली बात गलत हैं. आप नेता होकर ऐसी बात नहीं कर सकते हैं. आप गलत बात कर रहे हैं. यहां सबकुछ शांतिपूर्ण चल रहा है और आप माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं. पुलिसवाले की बात सुनकर नेता राहुल अवाना के समर्थक गुस्सा हो गए. हालांकि पुलिसवाले ने उनसे कहा कि आप बताओ की खून का कतरा का क्या मतलब है.

हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

हालांकि काफी देर तक बहस होने के बाद मामला शांत हो गया और बाद में सपा नेताओं के अन्य साथियों ने बयान को लेकर माफी मांगी. बता दें कि इस हत्या के मामले में पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है.