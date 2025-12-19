वाह ताज नहीं, कहां ताज बोलिए... कोहरे के धुंध में लापता हो गया ताजमहल, देखें VIDEO

ताजनगरी आगरा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विश्वप्रसिद्ध ताजमहल की खूबसूरती धुंध में खो गई है. सुबह से ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सूरज की किरणें भी नहीं निकल पाईं.
ताजमहल का दीदार करने पहुंचे देशी-विदेशी पर्यटक मायूस नजर आए. मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट पर सैलानी कोहरा छटने का इंतजार करते दिखे, लेकिन घनी धुंध के कारण ताजमहल की चमक फीकी पड़ गई.
कोहरे की धुंध में गायब हुआ ताजमहल!— NDTV India (@ndtvindia) December 19, 2025
कोहरे की चादर में ओझल हुआ ताजमहल, पर्यटक कर रहे दीदार का इंतजार#Agra | #UttarPradesh | #TajMahal pic.twitter.com/sOrv7HvQtp
पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने ताजमहल को नजदीक से देखने का सपना लेकर आगरा का सफर किया था, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार, कोहरे की स्थिति कुछ समय तक बनी रह सकती है.
