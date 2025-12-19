वाह ताज नहीं, कहां ताज बोलिए... कोहरे के धुंध में लापता हो गया ताजमहल, देखें VIDEO

ताजनगरी आगरा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विश्वप्रसिद्ध ताजमहल की खूबसूरती धुंध में खो गई है. सुबह से ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सूरज की किरणें भी नहीं निकल पाईं.

ताजमहल का दीदार करने पहुंचे देशी-विदेशी पर्यटक मायूस नजर आए. मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट पर सैलानी कोहरा छटने का इंतजार करते दिखे, लेकिन घनी धुंध के कारण ताजमहल की चमक फीकी पड़ गई.

पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने ताजमहल को नजदीक से देखने का सपना लेकर आगरा का सफर किया था, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार, कोहरे की स्थिति कुछ समय तक बनी रह सकती है.