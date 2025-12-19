विज्ञापन
डीएम मैम...बहुत ठंड है...छुट्टी कर दो प्लीज प्लीज...अमरोहा के बच्चों का ये वीडियो आपके दिल को छू लेगा

उत्तर प्रदेश के अमरोहा के स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल है. इसमें बच्चे जिलाधिकारी से ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी करने की मांग कर रहे हैं. यूपी इन दिनों सर्दी और शीत लहर की चपेट में है. पढ़िए अफसर अली की रिपोर्ट.

उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा आजकल कड़ाके की ठंड से परेशान है.प्रदेश के कई जिले कोहरे और शीत लहर की चपेट में है. ठंड और कोहरे ने सामान्य जन-जीवन को प्रभावित किया है. इस देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने आठवीं तक के स्कूलों में अगले कुछ दिनों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है या स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बढ़ा दिया गया है . लेकिन कई जिलों में विद्यालय अभी भी खुले हुए हैं. ऐसा ही एक जिला है अमरोहा. वहां के स्कूलों के बच्चे वीडियो बनाकर जिलाधिकारी महोदय से छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं. 

जिलाधिकारी से क्या अपील कर रहे हैं बच्चे

सोशल मीडिया पर अमरोहा के कुछ स्कूली बच्चों के वीडियो वायरल है. इनमें ये स्कूली बच्चे अमरोहा की जिलाधिकारी निधि वत्स से स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी में से एक वीडियो में एक बच्ची को कहते सुना जा सकता हैं,''मेरा नाम अमायरा खान है, डीएम मैडम से निवेदन है कि छुट्टी कर दीजिए, बहुत सर्दी पड़ रही है...प्लीज प्लीज.''

एक दूसरे वीडियो में एक बच्चे को यह कहते हुए सुना जा सकता है, '' डीएम मैडम हमारी छुट्टी कराई जाए, ठंड बहुत पड़ रही है...प्लीज...प्लीज...थैंक यू.'' बच्चों की मासूमियत से भरा छुट्टी की मांगने के ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहे हैं. बच्चों के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहे हैं. 

Up News, Cold Wave, School
