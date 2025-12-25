विज्ञापन
विशेष लिंक

कोर्ट में 'फर्जी' खेल का पर्दाफाश... जौनपुर में हत्या और डकैती के आरोपियों को जमानत दिलाने वाला गिरोह धराया

जौनपुर में अदालतों और पुलिस को गुमराह कर हत्या, डकैती और लूट जैसे संगीन मामलों के आरोपियों को जमानत दिलाने वाले फर्जी जमानतदारों के गिरोह का खुलासा हुआ है

Read Time: 1 min
Share
कोर्ट में 'फर्जी' खेल का पर्दाफाश... जौनपुर में हत्या और डकैती के आरोपियों को जमानत दिलाने वाला गिरोह धराया

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अदालतों और पुलिस को गुमराह कर हत्या, डकैती और लूट जैसे संगीन मामलों के आरोपियों को जमानत दिलाने वाले फर्जी जमानतदारों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने बड़े अभियान के तहत सात पेशेवर जमानतदारों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

जमानत जो कानून में एक अधिकार है. लेकिन जौनपुर में एक गिरोह ने इसे धंधा बना दिया गया था. पुलिस की जांच में सामने आया कि ये शातिर लोग हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर मामलों के आरोपियों के लिए पेशेवर जमानतदार बनते थे. यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था और सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती दे रहा था.

एसपी सिटी ने दावा किया कि गिरफ्तार अभियुक्त फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेजों के आधार पर गंभीर आपराधिक मामलों में जमानतदार बनते थे. यह एक संगठित गिरोह है, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaunpur Surety Gang, Fake Surety Gang, Jaunpur News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com