विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन है 24 मुकदमों वाला रोहित यादव? यूपी पुलिस ने घेरा तो चलाने लगा गोलियां, फिर एनकाउंटर में हुआ ये हाल!

यूपी पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दोनों घायल तस्करों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार, स्विफ्ट कार और नकदी बरामद की है.

Read Time: 3 mins
Share
कौन है 24 मुकदमों वाला रोहित यादव? यूपी पुलिस ने घेरा तो चलाने लगा गोलियां, फिर एनकाउंटर में हुआ ये हाल!
UP में गौ-तस्करों का 'एनकाउंटर': जौनपुर और बलिया में पुलिस की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपा इलाका! (सांकेतिक तस्वीर)

UP News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों और गौ-तस्करों के खिलाफ योगी सरकार का 'ऑपरेशन क्लीन' पूरी रफ्तार से जारी है. बुधवार की रात जौनपुर और बलिया जिलों में पुलिस और तस्करों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पुलिस ने दो शातिर गौ-तस्करों के पैर में गोली मारकर उन्हें ढेर किया, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है.

24 मुकदमों वाले शातिर रोहित का 'खेल' खत्म

जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस टीम मरहट पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट कार आती दिखी. पुलिस ने जब कार रोकने की कोशिश की, तो उसमें सवार बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में रोहित यादव (निवासी घुघुरी सुल्तानपुर) के पैर में गोली लगी. रोहित पर हत्या के प्रयास, गौ-तस्करी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे 24 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. मौके से उसके पास एक तमंचा, कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुई है. रोहित का साथी साजिद भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

बिहार जा रहे 23 मवेशियों का सौदा पड़ा महंगा

दूसरी मुठभेड़ बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में हुई. यहां पुलिस ने एक वांछित गौ-तस्कर अमित यादव (21 वर्ष) को घेर लिया. खुद को पुलिस से घिरा देख अमित ने जान लेने की नीयत से फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जो अमित के बाएं पैर में लगी. पूछताछ में अमित ने कबूल किया कि वह 17 दिसंबर को एक ट्रक (UP62 T 4025) में 23 गोवंश लादकर अवैध रूप से बिहार ले जा रहा था. पुलिस की सक्रियता देख वह ट्रक छोड़कर भाग गया था. घायल अमित को सोनबरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

पुलिस की सख्त चेतावनी

अधिकारियों के अनुसार, दोनों घटनाओं में शामिल आरोपी पेशेवर अपराधी हैं. जौनपुर का रोहित यादव लंबे समय से पुलिस की रडार पर था. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गौ-वध निवारण अधिनियम (Cow Slaughter Prevention Act) और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:- हिमाचल के स्कूलों के लिए सरकार का 'अल्टीमेटम', नियम तोड़ा तो नपेंगे अधिकारी! जानें क्या है नई गाइडलाइन

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Yadav Jaunpur Criminal, UP Police Encounter News, Yogi Adityanath Operation Clean, Cow Slaughter Prevention Act UP, UP News
Get App for Better Experience
Install Now