वो रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन... यूपी में 2 साधुओं से बेरहमी से पिटाई, ये थी वजह

जौनपुर जनपद में कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नगर कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाग के पास बच्चा चोर होने के संदेह में दो साधुओं की सरेराह बेरहमी से पिटाई कर दी गई. राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

  • जौनपुर जनपद के फैजाबाग क्षेत्र में दो साधुओं को बच्चा चोर समझकर सरेराह बेरहमी से पीटा गया
  • भीड़ ने बेल्ट और लात-घूंसों से साधुओं पर हमला किया जबकि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया
  • दिनदहाड़े हुई इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और पुलिस की अनुपस्थिति दिखी
जौनपुर जनपद में कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नगर कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाग के पास बच्चा चोर होने के संदेह में दो साधुओं की सरेराह बेरहमी से पिटाई कर दी गई. इस वीभत्स वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सिहरने पर मजबूर कर दिया है.

बेल्ट और लात-घूंसों से पीटा गया, भीड़ बनी रही तमाशबीन

घटना की जानकारी के मुताबिक, शरीर पर भभूत लगाए हुए इन दोनों साधुओं को कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में घेर लिया. इसके बाद, भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साधुओं पर बेल्ट और लात-घूंसों की बौछार की जा रही थी. वे रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन न किसी को उन पर तरस आया और न ही कानून का कोई डर दिखाई दिया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिनदहाड़े हुई इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही. किसी भी व्यक्ति ने साधुओं को बचाने या हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की. काफी देर तक यह पिटाई चलती रही, जिससे यह साफ नजर आया कि मौके पर न तो कानून मौजूद था और न ही कानून का भय.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया, "मामले को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वीडियो की जांच पड़ताल के आधार पर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को चिन्हित करके हिरासत में ले लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है." हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि पिटाई की घटना काफी देर तक चलती रही, और पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी.

