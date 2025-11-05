विज्ञापन
पहले कराई परेड, फिर 21 बदमाशों को भेजा जेल, यूपी पुलिस का वीडियो हुआ वायरल

गोरखपुर के पीपीगंज के अकटहवा पुल पर 27 अक्टूबर को दो गैंगों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई. लाठी डंडे से जमीन पर गिराकर एक पक्ष ने दूसरे को जमकर पीटा. 7 लोग घायल बुरी तरह घायल हो गए थे.

छठ महापर्व के दिन दो गुटों के गैंग के बिच हुए बवाल मारपीट करने और फायर करते हुए भागने के मामले में गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अबतक दोनों गैंग के 21 आरोपियों को जेल भेजा है. इनमें 10 आरोपियों को उन्हें पेशी पर भेजने से पहले उनका परेड कराया गया. पुलिस के द्वारा कराए गए परेड का वीडियो हो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या था पूरा मामला

गोरखपुर के पीपीगंज के अकटहवा पुल पर 27 अक्टूबर को दो गैंगों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई. लाठी डंडे से जमीन पर गिराकर एक पक्ष ने दूसरे को जमकर पीटा. 7 लोग घायल बुरी तरह घायल हो गए थे. इस घटना के बाद सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों गैंग AK - 47 और रेड गैंग के आरोपी फायर करते हुए पुल पार कर महराजगंज बार्डर पार करते हुए पनियरा थाना क्षेत्र में पहुंच गए. क्योंकि थाना पीपीगंज और पनियरा थाना दोनों गोरखपुर और महराजगंज जिला का बार्डर है. उस वक्त दोनों जिलों की थानों की पुलिस हवाला देती रही कि मामला हमारे यहां का नहीं दूसरे जिले का है.

पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जिले के एसएसपी राजकरन नय्यर ने पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह लाइन हाजिर कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया. एसएसपी के निर्देश के बाद पीपीगंज थाने की पुलिस और SOG टीम ने अकटहवा पुल पर हुए मारपीट कांड के मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

पेशी से पहले कराई परेड

वायरल हो रहा वीडियो पीपीगंज थाने का है. पुलिस ने दोनों गैंग एक-47 और रेड गैंग के 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पेशी पर ले जाने से पहले बकायदा उनकी परेड कराई. फिर लाइन से उनको वाहन में बैठाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इन 10 लोगों में पुलिस ने 7 को जेल भेजा बाकी तीन नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजे गए हैं..

