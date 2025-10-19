विज्ञापन
यूपी के फतेहपुर में सिगरेट से निकली चिंगारी ने पटाखों के बाजार किया खाक, आग से 3 करोड़ से अधिक का नुकसान 

पटाखों के बाजार में आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. हालांकि, बाजार के कई दुकान जलकर खाक हो गए.

फतेहपुर:

यूपी के फतेहपुर जिले में आज पटाखा के बाजार में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया. इस घटना में बाजार की कई दुकानें और यहां खड़ी दर्जनों बाइक भी जलकर खाक हो गईं. बताया जा रहा है कि आग एक शख्स के सिगरेट पीने के दौरान  निकली चिंगारी से सबसे पहले आग एक दुकान में लगी. जिसने देखते ही देखते दुसरी दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया.   हालांकि, इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई लेकिन कुछ ही देर में पूरा बाजार जल गया. अनुमान के अनुसार इस आग से 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 

पुलिस के अनुसार फतेहपुर जिले के लोधीगंज स्थित महात्मा गांधी महाविद्यालय के मैदान में लगभग 70 पटाखों की दुकान लगाई थी, जहां करोड़ों के पटाखों में एक सिगरेट से आग लग गई. यहां दुकान लगाने से लोगों को उम्मीद थी कि इस दीपावली पर उनकी सेल अच्छी होगी. लेकिन एक चिंगारी से लगी इस आग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

सूचना के बाद मौके पर पहुंचे DM और SP ने घटना का जायजा लेकर कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी. DM ने पटाखा दुकानदारों के नुकसान को लेकर सहायता राशि के सवाल पर कहा कि पहले मामले की जांच की जा रही है. मुआवजे को लेकर आगे ही कुछ कहा जाएगा. वहीं, एसपी ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद जो दोषी होगा इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी. इस हादसे से लगभग 65 दुकान जली हैं जबकि डेढ़ दर्जन बाइक जलकर खाक हो गई है. 

