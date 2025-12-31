UP Police Constable Vacancy: यूपी पुलिस में 32 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, युवाओं को नए साल का तोहफा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने साल 2025 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए बड़ी विज्ञप्ति जारी कर दी है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है. बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है. आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती का दायरा और आवेदन तिथियां

UPPRPB के अनुसार ये भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस एवं उसके समकक्ष पदों के लिए है. विज्ञप्ति में पदों का वर्गवार विवरण, आरक्षण से संबंधित प्रावधान तथा रिक्त पदों का वितरण भी शामिल किया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस के माध्यम से पूरे डिटेल देख सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है. आप इस लिंक पर जाकर भी सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं.

आवेदन एवं OTR रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक — https://upprpb.in

विस्तृत विज्ञप्ति देखने के लिए — https://uppbpb.gov.in

आवेदन प्रक्रिया और OTR प्रणाली अनिवार्य

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन से पूर्व सभी उम्मीदवारों को One Time Registration (OTR) में रजिस्ट्रेशन करना होगा. ये प्रणाली अभ्यर्थियों के स्थायी डेटा को सुरक्षित रखती है, जिससे भविष्य की भर्तियों में भी सुविधा मिलती है. केवल OTR पूरा करने के बाद ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे. विज्ञप्ति में आवेदन से संबंधित चरण, आवश्यक दस्तावेज, फोटो-सिग्नेचर मानक, शुल्क भुगतान की प्रक्रिया और ऑनलाइन सबमिशन के दिशा-निर्देश विस्तृत रूप से दिए गए हैं.

पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण

विज्ञप्ति में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, आरक्षण नियम, वेतनमान, शारीरिक दक्षता मानक और सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. सिलेक्शन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, दस्तावेज अटेस्टेशन और फिजिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह, अपुष्ट सूचना या अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति से ही सारी डिटेल हासिल करें.