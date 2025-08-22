विज्ञापन
होर्डिंग में 1.8 करोड़ का पैकेज, लगाता है आइसक्रीम का ठेला? वायरल वीडियो का सच जानकर सिर घूम जाएगा

1.8 करोड़ के पैकेज का होर्डिंग दिखाते हुए वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि विज्ञापन में उसी की तस्वीर है और वह आइसक्रीम बेचता है. कॉलेज वाले मुफ्त में उसका फोटो खींचकर ले गए थे.

  • ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज के स्टूडेंट को 1.8 करोड़ रुपये का पैकेज मिलने का होर्डिंग लगा है.
  • वायरल वीडियो में आइसक्रीम विक्रेता दावा करता है कि होर्डिंग के फोटो में दिख रहा शख्स वही है.
  • फैक्ट चेक में पता लगा कि आइसक्रीम बेचने वाले के दोस्त ने मजाक में वीडियो बनाया था, जो वायरल हो गया.
ग्रेटर नोएडा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक नामी कॉलेज के स्टूडेंट के 1.8 करोड़ रुपये के पैकेज के होर्डिंग को दिखाते हुए दावा किया गया है कि जिस शख्स का फोटो विज्ञापन में लगा है, वह दरअसल आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है और उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है. इस वायरल वीडियो का एनडीटीवी की टीम ने फैक्ट चेक किया तो कुछ अलग ही सच्चाई सामने आई. 

वायरल वीडियो में एक फुटओवर ब्रिज पर कॉलेज का होर्डिंग लगा दिख रहा है. इस होर्डिंग में एक स्टूडेंट को 1.8 करोड़ रुपये का पैकेज मिलने की बात लिखी है. विज्ञापन में दिख रहे स्टूडेंट की तरह दिखने वाला एक शख्स वायरल वीडियो में दावा करता है कि वह आइसक्रीम बेचता है और कॉलेज वाले उसका फोटो खींचकर ले गए थे. कह रहे थे कि पैसे देंगे, लेकिन कुछ दिया नहीं. 

एनडीटीवी ने इस वायरल वीडियो में दिख रहे आइसक्रीम बेचने वाले युवक से बात की. उसने अपना नाम शैलेंद्र बताया और कहा कि वह इटावा का रहने वाला है. उसका इस कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं है. उसके एक दोस्त ने मजाक में यह वीडियो बनाया था. उसे अंदाजा नहीं था कि वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा. दोस्त ने सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मजाक में वीडियो बनाया था.

इस वीडियो को लेकर जब IIMT कॉलेज के डायरेक्टर जनरल अंकुर जौहरी से बातचीत की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कॉलेज को बदनाम करने के लिए अराजक तत्वों ने एक आइसक्रीम वाले के साथ मिलकर फर्जी वीडियो बनाया है. होर्डिंग में जो युवक दिख रहा है, वह हमारा एक होनहार स्टूडेंट है. वह लंदन की एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है. हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि वीडियो बनाने वाले ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए.

वहीं, इस मामले को लेकर जब ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद वायरल वीडियो में दिख रहे आइसक्रीम विक्रेता को बुलाया गया था. उसने बताया कि उसके दोस्तों ने मजाक में यह वीडियो बनाया था. युवक ने घटना को लेकर माफी मांगी ली है. उसके बाद उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया है.

