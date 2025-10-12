विज्ञापन
अब उत्तर प्रदेश के एक और शहर में पटाखों से धमाका, दीवारें तक उड़ गईं

मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब खतौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर में स्थित एक मकान में जोरदार धमाका हुआ.

खतौली:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब खतौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर में स्थित एक मकान में जोरदार धमाका हुआ. जिससे आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

धूप में सुखाए थे पटाखे

मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला निवासी इसरार ने अपनी छत पर पटाखे धूप में सुखाए हुए थे, जिसमें अचानक से जोरदार धमाका हो गया जिसके चलते मकान का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो वहीं इसरार की 30 वर्षीय पत्नी अर्शी भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके पर पुलिस को क्या कुछ मिला

पटाखे में विस्फोट की सूचना पर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा पुलिस फोर्स के साथ खुद मौके पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल की जांच में छत से एक कैरट में बहुत सारे मटकी बम भी मिले हैं. जानकारी मिल रही है कि पुराने पटाखे को धूप में सुखाया गया था. इस दौरान अचानक पटाखों में धमाका हो गया.
 

