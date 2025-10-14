यूपी के 15 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा. इस पर 1022 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस की घोषणा की है. राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी के आधार पर बोनस मिलेगा.यह बोनस अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये के आधार पर 30 दिनों की उत्पादकता की गणना के आधार पर होगी.

इससे हर कर्मचारी को लगभग 6908 रुपये का फायदा मिलेगा. 14 लाख 82 हजार कर्मचारियों के हिसाब से लगभग 1022 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दिवाली के पहले ही कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार के इस बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं. इनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (47,600- 1,51,100 रुपये) तक है, (ग्रेड स्केल 4800 तक). इसमें उत्तर प्रदेश कर्मचारियों में सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं.