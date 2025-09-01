IIT-BHU और बिरला हॉस्टल के छात्रों में भिड़ंत, कैंपस में तनाव, सुरक्षा बढ़ाई गई

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के कैंपस में रविवार देर रात उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब IIT-BHU और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया. इस झड़प में IIT के कुछ छात्रों को चोटें आईं, जबकि कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंच गई और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया.

कैंपस में कड़ी सुरक्षा

फिलहाल पूरे कैंपस में एहतियातन सुरक्षा बंदोबस्त और भी कड़े कर दिए गए हैं. इसके साथ ही छात्रों को हॉस्टल में ही रहने की सलाह दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. घटना के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से छात्र गुटों के बीच पुरानी तनातनी की आशंका जताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल है. छात्र कैंपस में एक-जगह से दूसरी जगह भागते दिख रहे हैं.