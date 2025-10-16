BHU का गजब रिसर्च, कुंडली ना मिलने से पति-पत्नी करा रहे एक-दूसरे की हत्या

लव अफेयर, लिव इन और बढ़ती घरेलू हिंसा के बाद टूटती शादियों को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में एक रिसर्च की गई है. इस रिसर्च में सामने आया है कि 37% शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं, क्योंकि वर-वधु की कुंडली नहीं मिलाई जा रही है. दावा है कि ग्रह दोष होने के बावजूद शादियां की जा रही हैं. दावा है कि कुंडली की वजह से ही वर-वधु शादी के बाद लव अफेयर में पड़कर एक-दूसरे का मर्डर करवा रहे हैं.

कुंडली मिलान नहीं होने के कारण मर्डर और शादियां टूट रही

बीएचयू में ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय पांडेय की तरफ़ से किए गए इस रिसर्च में दावा है कि ऐसे वर-वधु शादी के बाद लव अफेयर में पड़ कर एक-दूसरे का मर्डर करवा रहे हैं. साथ ही रिश्तों में दरार आने के बाद नए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं. ये सारा विवाद इसलिए है क्योंकि लोग कुंडली का मिलान नहीं करा रहे हैं और शादियां हो रही हैं.

प्रोफेसर बोले- 6 महीने में पूरा किया गया रिसर्च

बीएचयू के प्रोफेसर और शोधार्थियों ने मिलकर 6 महीने में इस रिसर्च को पूरा किया है. बीएचयू के पूर्व ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष का कहना है कि लड़का और लड़की की कुंडली में 36 में से 32 गुण मिलने के बाद भी ग्रहों का मिलान जरूरी है. कम से कम 18 गुण मिलना ज़रूरी है. मगर अब लोग मॉडर्न दिखने के लिए सनातन रस्में निभाते ही नहीं हैं.

बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय पांडेय, जिनके नेतृत्व में हुआ शोध.

फोटो शूट में बिजी रहते लोग, मंत्रोच्चार का महत्व घटा

प्रोफ़ेसर विनय पांडे कहते हैं कि ज्यादातर लोग शादियों में फोटो शूट में बिजी रहते हैं. मंत्रों के उच्चारण की जरूरत को नहीं समझते हैं. नतीजा शादियां टूट रही हैं, वर-वधु एक दूसरे का खून कर रहे हैं. अब ये दावा कितना सही है, कितना ग़लत, इस पर बहस ज़रूर हो सकती है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता. हालांकि इस शोध को लेकर चर्चा खूब शुरू हो गई है.

हाल के दिनों की सुर्खियों में रहने वाली खबरें

मालूम हो कि बीत कुछ दिनों में पति-पत्नी के मर्डर की कई खबरें लंबे समय तक सुर्खियों में थी. जिसमें मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड, इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला कई दिनों तक चर्चा में रही. मेरठ के सौरभ मर्डर केस में उनकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमिका गिरफ्तार हुआ था. जबकि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी द्वारा हायर किए गए शूटरों की मदद से हनीमून के दौरान करवा दी थी.