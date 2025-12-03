विज्ञापन
विशेष लिंक

BHU क्यों बना जंग का मैदान? आधी रात छात्रों की पत्थरबाजी, जानें काशी में कैसे बिगड़े हालात

बीएचयू में मंगलवार रात को छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच संघर्ष हो गया. इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन भी हो रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
BHU क्यों बना जंग का मैदान? आधी रात छात्रों की पत्थरबाजी, जानें काशी में कैसे बिगड़े हालात
BHU Varanasi
  • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा गार्ड के बीच झड़प के कारण भारी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ
  • राजाराम हॉस्टल के बाहर छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ, जिसकी प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत दर्ज हुई
  • सुरक्षाकर्मियों ने उपद्रव कर रहे छात्रों को पकड़कर प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौंपा, जिससे बाकी छात्र उग्र हो गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाराणसी:

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार रात अचानक बवाल हो गया और बीएचयू छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जंग का अखाड़ा बन गया. हालात इतने बिगड़ गए कि कई पुलिस थानों और पीएसी को बुलाया गया. हालात बिगड़ गए कि उपद्रवी छात्रों पर विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने हल्का लाठीचार्ज किया तो वो और भड़क गए. भारी पत्थरबाजी से अफरातफरी का माहौल बन गया. कई घंटों चली इस जंग के बाद दर्जन भर से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और छात्र घायल हुए हैं. 

वाराणसी में क्यों बवाल हुआ

बताया जाता है कि बीएचयू में राजाराम हॉस्टल के बाहर छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया. तभी प्रोक्टोरियल के सिक्योरिटी गार्ड ने माहौल बिगाड़ रहे छात्रों को पकड़ लिया और उन्हें हेड के सामने पेश किया. इससे छात्र आगबबूला हो गए और कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी. गुस्साए छात्रों ने गमलों और कुर्सियों को तोड़ दिया.काशी तमिल संगमम के पोस्टर भी फाड़ दिए गए.  

Latest and Breaking News on NDTV

छात्रों का कहना है कि रोड एक्सीडेंट में घायल छात्र बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की. लेकिन छात्र को वहां से भगा दिया गया तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. एलडी गेस्ट हाउस चौराहे पर दो दर्जन से गमले टूटे और तनाव की स्थिति बनी रही. इस दौरान 300 छात्र और 150 सुरक्षाकर्मियों के बीच लुकाछिपी कर हमले का खेल चलता रहा. 

पत्थरबाजी से बिगड़े हालात

खबरों के मुताबिक, उपद्रव के वक्त मुंह में कपड़ा बांधे छात्र एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे. सुरक्षाकर्मियों ने उपद्रव कर रहे छात्रों को पकड़ा और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौंप दिया. लेकिन इससे बाकी छात्र उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया. हॉस्टल से सैकड़ों छात्र आ गए और सुरक्षाकर्मी पर बरस पड़े. इस हमले में कई सिक्योरिटी गार्ड को गंभीर चोटें आईं. वहीं छात्रों का कहना है कि पहले उन पर लाठीचार्ज किया गया. 

काशी तमिल संगमम का आयोजन भी

वाराणसी  में इन दिनों उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला समारोह काशी तमिल संगमम चल रहा है.यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल होने वाले हैं. वाराणसी के नमो घाट पर उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पुडुचेरी के उपराज्यपाल कैलाश नाथ जैसी हस्तियां भी पहुंचने वाली हैं. 

सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आएंगे

तमिल करकलाम मतलब तमिल भाषा कैसे सीखें भी प्रमुख आयोजन में शामिल है.तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंच रहे हैं.
काशी तमिल संगमम के लिए दल कन्याकुमारी से काशी आया है. कन्याकुमारी से 43, चेन्नई से 87 और तिरुचिरापल्ली से 86 छात्र आए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varanasi News, Kashi Tamil Sangmam 2025, Banaras Hindu University (BHU)
Get App for Better Experience
Install Now