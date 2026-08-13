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RAS पिंकी मीणा को 48 घंटे में पद से हटाया, अब दौसा में नहीं बन सकेंगी सहायक कलेक्टर

2 दिन पहले दौसा में ADM की पोस्टिंग पाने वाली RAS पिंकी मीणा पर बड़ा एक्शन हुआ है. यह कार्रवाई रिश्वत से जुड़े के मामले में बताई जा रही है.

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RAS पिंकी मीणा को 48 घंटे में पद से हटाया, अब दौसा में नहीं बन सकेंगी सहायक कलेक्टर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी पिंकी मीणा को एपीओ कर दिया गया है. उनको एपीओ करने का आदेश ऐसे समय में आया है, जब ठीक 2 दिन पहले उनका ट्रांसफर करके दौसा में सहायक कलेक्टर के पद पर तैनाती मिली थी. अब सरकार ने एपीओ कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, बांदीकुई में पोस्टिंग के दौरान रिश्वत से जुड़े एक मामले में ट्रेप हुई थी. RAS पिंकी मीणा पर हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है. 

मंगलवार को 183 RAS अधिकारियों के तबादले की लिस्ट में पिंकी मीणा का भी नाम था. उनका दौसा में सहायक कलेक्टर के पद ट्रांसफर किया गया था. आरएएस पिंकी मीणा ट्रांसफर से पहले सवाई माधोपुर में जन सेवा, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात थी. चर्चित RAS अधिकारी पिंकी मीणा का सवा महीने में दूसरी बार तबादला हुआ था.

जून में बहाली के बाद 1 जुलाई को सवाई माधोपुर में जॉइन किया था. वह रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार होने के बाद लंबे समय तक सस्पेंड रही थीं. जिसके बाद 19 जून 2026 को सवाई माधोपुर में पोस्टिंग मिली थी. बीते कुछ समय से RAS पिंकी मीणा काफी सुर्खियों में रहीं हैं. पिंकी मीणा को 10 लाख रुपये के रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और वह लंबे समय तक सस्पेंड भी रहीं. 

रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला उस समय का है, जब RAS पिंकी मीणा दौसा के बांदीकई में SDO के पद पर तैनात थीं. दौसा से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 2021 में निर्माण कार्य चल रहा था. उस दौरान एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा के खिलाफ रिश्वत मांगने की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई करते 13 जनवरी 2021 को हाईवे निर्माण कंपनी से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं, 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत पर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था.
 

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