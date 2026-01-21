UP के फतेहपुर में कारोबारी जयराज मानसिंह की गला रेतकर हत्या, करोड़ों की जमीन के कारण मर्डर की आशंका

यूपी के फतेहपुर जिले से हत्या की एक सनीसनीखेज खबर सामने आई है. यहां जिले के मशहूर कारोबारी जयराज मानसिंह की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. जयराज मान सिंह की लाश उनके ही खेत में मिली है. बताया गया कि फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर के पास उनकी हत्या कर दी गई. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. अज्ञात हमलावरों ने जयराज मान सिंह की गला काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक तत्काल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले की गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य संकलन का कार्य किया.

अंकित नामक युवक के साथ खेत पर गए थे जयराज

घटनास्थल में मौजूद मृतक के परिजनों का गुस्सा भी फूट पड़ा. मीडिया का कैमरा देखते ही परिजन आक्रोशित हो गए और घटनास्थल पर कैमरा चलाने से मना कर दिया. परिजनों का कहना था अंकित नामक युवक के साथ जयराज अपनी जमीन पर गए थे. कुछ देर बाद अंकित ने लगभग साढ़े चार बजे लापता होने की सूचना परिजनों को दी.

जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की. फिर सरसों के खेत में उनका शव मिला. एसपी के अनुसार हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. अंकित की तलाश जारी है उसे गिरफ्त में लेकर हत्या की घटना का खुलासा किया जाएगा. शहर में अरबों रुपये की जमीन के मामले में उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया- मामले की छानबीन जारी

मौके पर जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि जयराम मान सिंह बुलेट चौराहे के पास अपने परिवार और नौकरों के साथ रहते थे. परिजनों के अनुसार बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे एक व्यक्ति उन्हें महर्षि विद्या मंदिर के पास स्थित उनके बाग में लेकर गया था. कुछ देर बाद उसी व्यक्ति ने परिजनों को फोन कर बताया कि जयराम मान सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन जारी है.



(फतेहपुर से संदीप केसरवानी की रिपोर्ट)

