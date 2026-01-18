समलैंगिक रिश्ते में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दे दी सुपारी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर गांव में हुए किसान सुमेर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एसपी अनूप सिंह के अनुसार, यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी रेनू और उसकी महिला सहेली मालती देवी के समलैंगिक संबंधों में सुमेर के बाधक बनने के कारण की गई.

पुलिस की जांच में सामने आया कि रेनू और मालती के बीच काफी नजदीकियां थीं, जिसका सुमेर विरोध करता था. सुमेर ने मालती के घर आने पर पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट भी की थी. इसके बाद मालती ने रेनू को एक कीपैड मोबाइल दिया ताकि वे छुपकर बात कर सकें, लेकिन सुमेर ने वहां भी पहरा बैठा दिया. सुमेर को रास्ते से हटाने के लिए दोनों महिलाओं ने सुपारी किलर राजू सोनकर को पैसे देकर हत्या की साजिश रची.

14 जनवरी को सुमेर सिंह का शव उनके ट्यूबवेल पर मिला था. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार टीमों का गठन किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी रेनू, सहेली मालती देवी और सुपारी किलर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी जितेंद्र और राम प्रकाश फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.