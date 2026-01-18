विज्ञापन
विशेष लिंक

समलैंगिक रिश्ते में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दे दी सुपारी

14 जनवरी को सुमेर सिंह का शव उनके ट्यूबवेल पर मिला था. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार टीमों का गठन किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी रेनू, सहेली मालती देवी और सुपारी किलर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
समलैंगिक रिश्ते में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दे दी सुपारी
  • फतेहपुर जिले के टीकर गांव में किसान सुमेर सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने समलैंगिक संबंधों के कारण सुलझाई है.
  • मृतक की पत्नी रेनू और उसकी महिला सहेली मालती देवी के बीच संबंधों को सुमेर सिंह बाधा डाल रहा था.
  • सुमेर सिंह ने मालती के घर आने पर पाबंदी लगाई और पत्नी के साथ विवाद में मारपीट भी की थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर गांव में हुए किसान सुमेर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एसपी अनूप सिंह के अनुसार, यह हत्या किसी रंजिश में नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी रेनू और उसकी महिला सहेली मालती देवी के समलैंगिक संबंधों में सुमेर के बाधक बनने के कारण की गई.

पुलिस की जांच में सामने आया कि रेनू और मालती के बीच काफी नजदीकियां थीं, जिसका सुमेर विरोध करता था. सुमेर ने मालती के घर आने पर पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट भी की थी. इसके बाद मालती ने रेनू को एक कीपैड मोबाइल दिया ताकि वे छुपकर बात कर सकें, लेकिन सुमेर ने वहां भी पहरा बैठा दिया. सुमेर को रास्ते से हटाने के लिए दोनों महिलाओं ने सुपारी किलर राजू सोनकर को पैसे देकर हत्या की साजिश रची.

14 जनवरी को सुमेर सिंह का शव उनके ट्यूबवेल पर मिला था. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार टीमों का गठन किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी रेनू, सहेली मालती देवी और सुपारी किलर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी जितेंद्र और राम प्रकाश फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fatehpur Farmer Murder Case, Sumir Singh Murder Fatehpur, Asother Tikar Murder Mystery
Get App for Better Experience
Install Now