UP NEWS : नोएडा में काम से लौट रहे शख्स को BMW ने रौंदा, मौत

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक मासूम की जान ले ली है. सेक्टर 31 के पास एलिवेटेड रोड के नीचे एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक अनियंत्रित BMW कार ने साइकिल सवार 50 वर्षीय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर लगते ही साइकिल के दो टुकड़े हो गए और कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर जा चढ़ी. इस हृदयविदारक हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है, जो सेक्टर 10 स्थित एक संस्थान में कार्यरत थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है. शुरुआती जांच और मौके की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कार चालक नशे की हालत में था और तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया.

मृतक की पहचान 49 वर्षीय अशोक शर्मा, निवासी बरौला सेक्टर-49 नोएडा, के रूप में हुई है. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला पोस्टमार्टम हाउस सेक्टर-94 नोएडा भेज दिया है. BMW कार और उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. कार चालक की पहचान 39 वर्षीय मंकुल महाजन निवासी सेक्टर-44 नोएडा, के रूप में हुई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.