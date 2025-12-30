विज्ञापन
उत्‍तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा; खाई में गिरी यात्री बस, 7 की मौत, कई घायल

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक यात्री बस खाई में गिर गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में 6 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं. बस रामनगर की ओर जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं.

  • उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई.
  • जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना में लगभग 6 से 7 लोगों की मौत हुई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
  • बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह छह बजे द्वाराहाट से निकलने के बाद हादसा हुआ.
Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है. भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया.

कहां और कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा भिकियासैंण–विनायक–जालली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास हुआ. बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे द्वाराहाट से निकली थी. रास्ते में बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है. बस में कुल 12 यात्री सवार थे. कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें भिकियासैंण के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आशंका जताई जा रही है कि बस के अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है. आपदा अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि राहत-बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है और घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया जा रहा है.

