लखनऊ में पूरा सैलाब आएगा... जानें कौन हैं आई लव मोहम्मद पर यूपी पुलिस को खुली चुनौती दे रहीं सुमैया राणा

Bareilly Violence Row: उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद बबाल हो गया. सड़कों पर निकली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस मामले पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने यूपी पुलिस को चैलेंज देते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद पोस्टर के लिए लखनऊ में अब भीड़ नहीं, बल्कि पूरा सैलाब आएगा.

'हमने कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ा'

सुमैया राणा ने कहा कि, "जुमे की नमाज के बाद किया गया पुलिस का लाठीचार्ज बहुत ही शर्मनाक है. हमने कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ा. लेकिन अब पुलिस की इस कार्यवाई के बाद अब लखनऊ में भीड़ नहीं सैलाब आएगा. यूपी पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार रहे. हम लोग खुशी-खुशी गोलियां खाने को तैयार हैं."

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ बवाल

मौलाना तौकरी रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी. इस अपील के बाद खुद मौलान तौकीर रजा तो सामने नहीं आए लेकिन उनकी अपील पर एकत्र भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोग उग्र हो गए. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

कौन हैं सुमैया राणा

सुमैया राणा सपा नेता हैं. साथ ही मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, जिनका निधन जनवरी 2024 में हो गया था. सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रही हैं.