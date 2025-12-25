क्रिसमस पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा! बरेली में आखिर ये माजरा क्या है?

उत्तर प्रदेश के बरेली में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने चर्च के मुख्य गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और 'जय श्रीराम' और 'हर हर महादेव' के नारे लगाए. बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के माध्यम से एक आपत्तिजनक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदू धर्म और समाज को कथित रूप से गलत तरीके से दिखाकर बदनाम करने का प्रयास किया गया.

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस नाटिका से हिंदू बच्चों और उनके अभिभावकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. तनाव की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस और सीओ सिटी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सीओ सिटी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की गहन जांच करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है.

वहीं, हरियाणा के हिसार में क्रिसमस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल द्वारा आयोजित 'हिंदू शक्ति संगम' कार्यक्रम को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. यह कार्यक्रम मटका चौक स्थित 160 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च के ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जहां स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हवन-यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया. स्थानीय लोगों और विपक्षी समूहों द्वारा चर्च के सामने इस तरह के कार्यक्रम का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई, जबकि आयोजकों का दावा है कि उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक अनुमति ली है.

विवाद को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दो डीएसपी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और पुलिस की तीन कंपनियां (लगभग 250 जवान) तैनात की गई है.

एक ही समय पर पार्क में हिंदू संगठनों का कार्यक्रम और सामने चर्च में क्रिसमस की प्रार्थनाएं होने के कारण प्रशासन ने मटका चौक की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है और वाटर कैनन को भी तैनात रखा है.

रणदीप सिंह की रिपोर्ट

