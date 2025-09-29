मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ, व्हाट्स एप कॉल कर 1500 लोगों को बुलाया, बरेली उपद्रव में नए खुलासे

नई दिल्ली, बरेली उपद्रव मामले में यूपी पुलिस पूरी तरह एक्शन में हैं. इस मामले में तौकीर रजा समेत 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है लेकिन ये तादाद बढ़ भी सकती है. पुलिस ने रविवार को देर रात को तौकीर रजा के खास सहयोगी नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया. नदीम शुक्रवार को नमाज के बाद ही लापता हो गया था. नदीम खान की गिरफ्तारी शाहजहांपुर के कटरा इलाके से देर रात को पुलिस की टीम ने किया. पुलिस के मुताबिक तौकीर रजा के साथ प्रशासन की बातचीत नदीम खान के जरिए ही होता था.

तौकरी रजा का संदेशवाहक था नदीम

पुलिस के मुताबिक तौकीर रजा अपना संदेश नदीम खान के जरिए ही पहुंचाता था. गुरुवार को नदीम खाने ने पुलिस तक पत्र पहुंचाकर कहा था कि तौकीर रजा ने अपना प्रदर्शन टाल दिया फिर शुक्रवार की सुबह यू-टर्न लेते हुए नदीम खान की तरफ से कहा गया कि ये पत्र फर्जी है और एक नया वीडियो कई व्हाट्स ग्रुप में तौकीर रजा का शेयर किया गया. बरेली के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के मुताबिक शुक्रवार को जब नमाज़ पढ़कर ज्यादातार लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले गए थे तब नदीम ने ही 50 से ज्यादा व्हाट्स एप कॉल करके करीब डेढ़ हजार लोगों को इकट्ठा किया था फिर चार जगहों पर उपद्रव हुआ.

मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का संस्थापक सदस्य था नदीम खान

नदीम खान तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का पूर्व ज़िलाध्यक्ष रहा था. नदीम खान उर्फ मीनू इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के पूर्व ज़िलाध्यक्ष नदीम खान फिलहाल फरार हैं. बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने जब अपनी पार्टी बनाई तो नदीम भी संस्थापक सदस्यों में से एक था.नदीम खान के मकान में फिलहाल सन्नाटा है. बाहर ताला लगा है और आसपास के लोग बात करने को तैयार नहीं हैं

तौकीर रजा का दाहिना हाथ नदीम खान तो बांया हाथ नफीस थे. पुलिस ने इनके मददगार बिल्डर पर भी शिकंजा कस दिया है. मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ नदीम खान तो बांया खान नफीस को माना जाता है. इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के प्रवक्ता डॉ नफीस था. इसके खिलाफ भी थाना किला में मामला दर्ज है. इसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसी थाने के SHO का हाथ काटने की बात कह रहे हैं. नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

तौकीर रजा मामले में बरेली के बड़े बिल्डर पर कसा शिकंजा

मौलाना तौकीर रजा के मददगारों में बरेली के बड़े बिल्डर आरिफ़ और फ़रहत का नाम अब सामने आया है. बताया जा रहा है कि आरिफ़ के जानकार के मकान में मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को चुपके से पनाह ले रखी थी. रात को जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने मकान को घेर लिया था. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरिफ़ नाम के बिल्डर के ये सहयोगी का घर था. इसी के चलते बरेली का होटल स्काईलार्क, प्लोरा गार्डेन और फर्म लॉन को सील किया. करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों को बरेली विकास प्राधिकरण ने सील किया है. प्राधिकरण का कहना है कि ये सारी संपत्तियां नक्शे के अनुरूप नहीं बने हैं और इसीलिए इसे सील किया गया है.