बरेली में अब मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा, 4 लग्जरी होटल सील, बुलडोजर भी एक्शन में

बरेली हिंसा मामले में अब मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. तौकीर रजा फ़ाइव इन्क्लेव के जिस मकान में छिपे थे, उसके मालिक के चार लग्ज़री होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है. बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई है. इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

मौलाना को शरण देने वालों पर शिकंजा

बरेली प्रशासन ने हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ और उसकी पत्नी आसिफा के नाम पर करोड़ों रुपये के होटल 'स्काईलार्क' और 'फैम लॉन' को सील कर दिया गया है. आरिफ के रिश्तेदार के घर में ही तौकीर राजा छिपा हुआ था.

प्रशासन की टीम बरेली में तौकीर रज़ा के क़रीबी फ़रहत नाम के शख़्स के होटल की पैमाईश के लिए पहुंची. फ़रहत के घर पर ही मौलाना छुपे हुए थे. फ़रहत के होटल पर कार्रवाई की तैयारी है. फ़रहत के भाई की पत्नी के नाम से बने होटल को प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की है. इसी होटल के बराबर में बने एक अन्य होटल को भी सील किया जाएगा.

पत्थर फेंकने वालों ने हाथ जोड़ मांगी माफी

बरेली हिंसा मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. रविवार को पुलिस ने 12 और आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा. इस मामले में अब तक तौकीर रजा समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी. तौकीर रजा का सहयोगी नदीम खान फ़रार है. पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. उसके मकान पर ताला लगा हुआ है.

बरेली के मौलाना की अपील, प्रदर्शन न करें

हिंसा के बाद से बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. इस बीच बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुसलमानों ने अपील की है कि I Love Mohammad के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन न करें.

मौलाना ने कहा कि बरेली में सबकुछ सामान्य है. बरेली में बवाल की वजह कुछ पॉलिटिकल और रेडिकल लोग थे. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि I love Mohammad को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन न करें. क़ानून को अपने हाथ में न लें. लोगों के बहकावे में आकर हिंसक प्रतिक्रिया न दें.

दुकानों पर ग्राहक नहीं, पुलिस बैठी

मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर इकट्ठा हुए लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद से बरेली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि कुछ लोगों की वजह से ये पूरा बवाल हुआ था. अब दुकानों पर ग्राहक नहीं, पुलिस बैठी है. बरेली के संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यहां पर 8 जिलों की पुलिस तैनात की गई है.