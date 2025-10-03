यूपी के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद को एक सप्ताह हो गया है. शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. बरेली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ताकि कोई अफवाह न फैल सके. छात्रों से यौन उत्पीड़न के आरोपी दिल्ली के डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है. धोखाधड़ी के मामले में पुलिस, बाबा की और हिरासत की मांग कर सकती है. पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हुई भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत केस की जांच में असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) जुटी है. इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था. सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं. इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. 2 अक्टूबर को हुई बारिश ने मौसम बदल दिया है. सुबह और शाम को अब ठंड का अहसास हो रहा है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ बम कोई धमाका नहीं कर पाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है.
रावण के साथ उमर खालिद और शरजील इमाम के फोटो
जेएनयू एक बार फिर दशहरे पर जंग का मैदान बना नजर आया. विजयादशमी पर दुर्गा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान सबरमती टी-पॉइंट के पास झड़प हुई. एबीवीपी ने रावण दहन में अफजल गुरु, उमर खालिद और शरजील इमाम के चित्र लगाकर पुतला जलाया, जिसे वामपंथी समूहों ने इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने का आरोप लगाया. जवाब में लेफ्ट छात्रों पर पत्थर फेंकने, जूते-चप्पल लहराने और नारेबाजी का आरोप लगाय. बताया जार हा है कि इस दौरान कई छात्र (महिलाएं समेत) घायल हुए. इसके बाद रावण के जिस पुतले का दहन किया जा रहा था, उसके 10 सिरों में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई लोगों की फोटो लगाई गई, जिससे विवाद और बढ़ गया.
दशहरे मे मैदान में हाथी हुआ बेकाबू
राजस्थान के कोटा में रावण दहन के दौरान दशहरे मैदान में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी जब पहुंची तो इस दौरान शोभायात्रा में शामिल एक हाथी पटाखे की आवाज से बेकाबू हो गया बेकाबू होने पर वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ सी मच गई हालांकि कुछ पलो में ही हाथी पर सवार मावत ने उसको काबू में कर लिया. सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हाथी के हल्का सा बेकाबू होने से भगदड़ सी मच गई. राहत की बात यह है कि इस घटनाक्रम में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
खासी की दवा से मौत
राजस्थान में संचालित नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित खांसी की सीरप की गुणवत्ता की शिकायत के प्रकरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है. भरतपुर एवं सीकर जिले में दो बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्सट्रोमैटोरफन नहीं लिखी गई थी. विभाग ने सीकर जिले में हाथीदेह पीएचसी में बच्चों के लिए खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखे जाने पर एक चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है.