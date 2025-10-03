यूपी के बरेली में 'आई लव मोहम्‍मद' विवाद को एक सप्‍ताह हो गया है. शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. बरेली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ताकि कोई अफवाह न फैल सके. छात्रों से यौन उत्‍पीड़न के आरोपी दिल्‍ली के डर्टी बाबा चैतन्‍यानंद सरस्‍वती की पुलिस हिरासत आज खत्‍म हो रही है. धोखाधड़ी के मामले में पुलिस, बाबा की और हिरासत की मांग कर सकती है. पीओके में जबरदस्‍त विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हुई भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत केस की जांच में असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) जुटी है. इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा, को गिरफ्तार किया गया था. सीआईडी ने दोनों पर दो अन्य धाराएं लगाई हैं. इसके साथ ही छह अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दिल्‍ली एनसीआर में आज भी बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. 2 अक्‍टूबर को हुई बारिश ने मौसम बदल दिया है. सुबह और शाम को अब ठंड का अहसास हो रहा है. रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ बम कोई धमाका नहीं कर पाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है.

