बरेली में बवाल करने वालों की खैर नहीं! मौलाना तौकीर के इस करीबी की अवैध संपत्ति पर अब चलेगा बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के बरेली उपद्रव मामले में अब तक 56 गिरफ्तारियां (Bareilly I Love Muhammad Row) हो चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास करीबी नदीम और नफीस खान भी शामिल हैं. यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है. उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) की तैयारी चल रही है. ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई हैं.

तौकीर रजा के खास गुर्गे की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर

बरेली के मुख्य बाज़ार में तौकीर रजा के खास सहयोगी डा नफीस से जुड़ी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर जल्द बुल्डोजर चल सकता है. बता दें कि बरेली के मुख्य बाज़ार में 40 से ज्यादा अवैध दुकानों को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम ने सील कर दिया है. दरअसल तौकीर रजा के गुर्गों ने उसके धार्मिक रसूख़ का फ़ायदा उठाकर अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था.

नदीम खान के पास से तमंचा बरामद

गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा का खास करीबी नदीम खान भी शामिल है. नदीम वही शख्स है, जिस पर जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाने का आरोप है. पुलिस ने ख़ुलासा किया है कि नदीम खान ने ही पुलिस का वायरलेस सेट छीना था. उसके पास से एक तमंचा भी मिला था. नदीम खान ने ही भीड़ को व्हॉट्सऐप मैसेज के जरिए जुटाया था. बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि उपद्रव आखिर भड़का कैसे.

बरेली उपद्रव में क्या है नदीम खान का रोल?

नदीम खान मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता है. वह बरेली उपद्रव के मुख्य आरोपियों में से एक है. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नदीम ख़ान की दूसरे आरोपियों के साथ परेड कराई. उपद्रव के आरोपियों के साथ लाल टी-शर्ट में नदीम खान भी हाथ बांधे खड़ा दिखा. इलाके में नदीम ख़ान का दबदबा था, लोग उससे डरते थे. उसके एक इशारे पर हज़ारों लोग खड़े हो जाते थे. जुमे की नमाज वाले दिन भी नदीम ने अपने इसी रसूख का फायदा उठाकर हजारों लोगों की भीड़ जमा कर ली थी.