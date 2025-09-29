तौकीर रजा के करीबी पर शिकंजा, बरेली की सड़कों पर सन्नाटा, इंटरनेट ठप, 10 बड़े अपडेट

बरेली में शुक्रवार (जुमे) दोपहर की नमाज के बाद “आई लव मोहम्मद” अभियान को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद शासन स्तर से एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई. अब इस मामले में लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. नगर निगम की तरफ से दुकानें सील की जा रही है. बरेली में इस वक्त क्या हालात है, 10 ताजातरीन अपडेट्स में जानिए-

तौकीर रजा के करीबी पर शिकंसा कसा: बरेली पुलिस ने आज इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के अध्यक्ष तौकीर रजा के एक करीबी सहयोगी को हिरासत में ले लिया. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यहां चल रहे 'आई लव मोहम्मद' अभियान के दौरान शुक्रवार को भड़की हिंसा के सिलसिले में नफीस नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अब शिकंजा कसना भी शुरू किया जा चुका है. संपत्तियों को किया जा रहा है सील: बरेली के सिविल लाइंस की संपत्तियों को सील करने निगम की टीम पहुंची है. जहां पर दो दर्जन से ज़्यादा दुकानों को सील किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक तीन बजे तक का वक़्त दिया गया है, इसलिए लोग दुकानें ख़ाली कर रहे हैं. डॉ नफीस तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता रह चुका है. नगर निगम पर क्या बोल रहें दुकानदार: नगर निगम की कार्रवाई पर दुकानदारों ने कहा कि हमें कुछ ही घंटे का समय दिया गया है, लेकिन हमारी मांग है कि हमें इतना समय मिलना चाहिए कि हम अपना सामान हटा सकें. एक दुकानदार ने यह स्वीकार भी किया कि इस बिल्डिंग पर पहले से ही स्टे लगी हुई है. हम सिर्फ यहां किराएदार हैं. दुकानदार ने नगर निगम की कार्रवाई का भी समर्थन किया और कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं. हमें बस अपना सामान हटाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए. क्यों हो रही है नगर निगम की कार्रवाई: बरेली में नगर निगम ने यह कार्रवाई उस समय कर रही, जब शहर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर के साथ हुए प्रदर्शन के कारण तनाव पैदा हो गया था. शहर में बिगड़ी स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया. इस मामले में बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी गिरफ्तार हुए हैं. बरेली में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद: बरेली में पिछले तीन दिनों से इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. बरेली में शुक्रवार (जुमे) दोपहर की नमाज के बाद “आई लव मोहम्मद” अभियान को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसके बाद शासन स्तर से एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई. इंटरनेट ना चलने से कई सौ करोड़ का नुकसान: व्यापारियों का अनुमान है कि इंटरनेट बंद होने से कई सौ करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है और खुदरा विक्रेताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक की गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं. शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की संख्या में भी भारी कमी आई है. स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, जो लोग पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी के महत्व को कम आंकते थे, अब उन्हें दैनिक कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास हो गया है. बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से बाधित होने व एटीएम बंद होने के कारण ग्राहक तात्कालिक लेन-देन भी नहीं हो कर पा रहे हैं. बरेली में कैसे भड़की हिंसा: बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अलग-अलग इलाकों में “आई लव मोहम्मद” लिखे पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे. इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की और पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया. बाद में मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. सुनियोजित साजिश का नतीजा है हिंसा: इस बीच अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि इन घटनाओं की योजना बनाई गई और व्हाट्सएप के ज़रिए 55 चुनिंदा लोगों को कॉल किया और उन लोगों ने फिर लगभग 1,600 लोगों की भीड़ जुटाई. अधिकारी ने आगे कहा, 'हिंसा के पीछे की साजिश कथित तौर पर सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) विरोधी प्रदर्शनों की तर्ज पर रची गई थी, जिसमें नाबालिगों को भीड़ में सबसे आगे रखने की योजना थी.' सीएम योगी की सख्त चेतावनी: पुलिस के अनुसार, हिंसा भड़काने, दंगा करने, पथराव करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत मौलाना तौकीर रजा समेत 180 नामजद और 2,500 अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ 10 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं बरेली और आसपास के जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. दवाओं का कारोबार भी ठप: केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दुर्गेश खटवानी ने कहा कि दवाओं का थोक व्यापार ठप हो गया है. कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजीव पांडेय ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को इंटरनेट पर निर्भरता के कारण इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बरेली में रेडीमेड गारमेंट्स के प्रमुख व्यापारी नरेंद्र गुप्ता ने कहा, 'यह पहली बार है जब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के महत्व का सही मायने में एहसास हुआ है.'

