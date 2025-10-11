विज्ञापन
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर के एक और करीबी पर एक्शन, करोड़ों की संपत्तियां सील

बरेली में बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की 17 दुकानों और शोरूम को बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को सील कर दिया.

बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर के एक और करीबी पर एक्शन, करोड़ों की संपत्तियां सील
  • बरेली में बवाल के बाद पुलिस, प्रशासन और बीडीए लगातार अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रहा है
  • शनिवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की 17 दुकानों, शोरूम को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया
  • बताया गया कि इन दुकानों का नक्शा बीडीए से पास नहीं है और इनकी कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक है
बरेली:

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है. बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की 17 दुकानों और शोरूम को बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को सील कर दिया. 

हिंसा के 16 दिन बाद भी बीडीए की कार्रवाई जारी है. शनिवार को जिन 17 दुकानों को सील किया गया, उनमें एक आरिफ के कपड़े का एक शोरूम भी है. एक कंपनी का शोरूम भी है. सीलिंग की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. इलाके में अफरा-तफरी का आलम रहा. 

जिन दुकानों पर शनिवार को कार्रवाई की गई, वो बरेली के थाना बारादरी इलाके के जगतपुर मोहल्ले में स्थित हैं. बताया जाता है कि इनकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा की है. इन दुकानों का नक्शा बीडीए से पास नहीं हैं. ये संपत्ति मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की हैं. प्रशासन ने साफ किया कि उपद्रव में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. 

इससे पहले, आरिफ के तीन बारात घरों को भी सील किया जा चुका है. मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस के बारातघर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी. बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख दिखाते हुए हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

बरेली उपद्रव मामले में अब तक पुलिस ने 126 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया है. इनमें से 83 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश डाल रही है.

बता दें कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी. बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर इकट्ठा हो गए थे. इसी दौरान माहौल बिगड़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था.

