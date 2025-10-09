विज्ञापन
बरेली में 'ऑपरेशन तौकीर' जारी, अब करीबियों के बरातघर और जिम समेत कई अवैध संपत्तियां की गईं सील

पुलिस की गिरफ्तारियों के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण ने दंगे के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा है. विकास प्राधिकरण की तरफ से गुरुवार को दो बड़ी कार्रवाई की गई.

बरेली में 'ऑपरेशन तौकीर' जारी, अब करीबियों के बरातघर और जिम समेत कई अवैध संपत्तियां की गईं सील
  • बरेली में बवाल के साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और आरोपियों पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है
  • गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने बवाल के आरोपी और मौलाना तौकीर के दो करीबियों के ठिकानों को सील कर दिया
  • एक तरफ मुम्तियाज अली का बारात घर सील किया तो दूसरी तरफ तस्लीम के आर्मफिट जिम और दो दुकानों पर भी सील लगाई
बरेली:

बरेली में बवाल की साजिश रचने वालों पर योगी सरकार का लगातार डंडा चल रहा है. 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद बवाल के आरोपियों पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने बवाल के आरोपी और मौलाना तौकीर रजा के दो करीबियों के ठिकानों को सील कर दिया. 

पुलिस की गिरफ्तारियों के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण ने दंगे के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा है. विकास प्राधिकरण की तरफ से गुरुवार को दो बड़ी कार्रवाई की गई. एक तरफ मुम्तियाज अली का बारात घर एसबी गार्डन सील किया तो दूसरी तरफ तस्लीम के आर्मफिट जिम और दो दुकानों पर भी सील लगा दी. मुम्तियाज अली मौलाना तौकीर रजा का करीबी और बवाल का आरोपी है. 

विकास प्राधिकरण की टीम ने नागरिया परीक्षित और शांति नगर इज्जत नगर थाना क्षेत्र में मौलाना तौकीर रजा के करीबी और बवाल के आरोपी मुम्तियाज अली के बारात घर एसबी गार्डन को सील कर दिया. यह बारात घर लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ था.

दूसरी कार्रवाई में बीडीए ने इज्जत नगर क्षेत्र के शांति नगर में ही एक अन्य आरोपी तस्लीम के अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा. तस्लीम के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने आर्मफिट जिम और दो दुकानों को सील कर दिया गया है. इसके अलावा मौके पर रखा लिंटर का सामान और खाली पड़ी जगह भी सील कर दी गई है. तस्लीम भी 26 सितंबर के दंगों में आरोपी है.

बरेली विकास प्राधिकरण के ओएसडी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध कब्ज़ों के खिलाफ नियमित अभियान के तहत की गई है. ओएसडी सिंह ने बताया कि एसबी गार्डन पर सील लगाई गई है. जिम और दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि  ये हमारी नियमित कार्रवाई है. जहां पर भी अवैध कब्जे मिलेंगे या अवैध निर्माण होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

