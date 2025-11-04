विज्ञापन
विशेष लिंक

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा की आमने-सामने टक्कर में छह की मौत

एक मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. वहीं घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात शामिल है.सभी अर्टिगा सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे.

Read Time: 2 mins
Share
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा की आमने-सामने टक्कर में छह की मौत
  • बाराबंकी के देवा-फतेहपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने-सामने टक्कर में 6 की मौत
  • मृतकों में फतेहपुर के श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी, माधुरी सोनी, नितिन सहित एक अनजान व्यक्ति शामिल हैं
  • दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बाराबंकी:

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात बिशुनपुर कस्बे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने-सामने भिड़ंत में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, ये हाल ही में होई कोई एक घटना नहीं है बल्कि इससे पहले सोमवार को जयपुर और हैदराबाद से भी ऐसे ही भीषण हादसों की घटाएं सामने आई थीं. एक ओर जहां जयपुर में हुए हादसे में 13 लोगों ने अपना जान गंवा दी थी तो वहीं हैदराबाद में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई. मृतकों में ड्राइवर श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी और उनकी पत्नी माधुरी सोनी के अलावा उनका बेटा नितिन निवासी फतेहपुर कस्बा शामिल हैं.

हालांकि, एक मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. वहीं घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात शामिल है.सभी अर्टिगा सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे. मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया. जहां हालत गंभीर देख सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार के चलते हादसा होना प्रतीत हो रहा है. छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि घायलों को स्थानीय सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था लेकिन हालत गंभीर होने के चलते सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है. (सरफ़राज़ वारसी की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Barabanki Accident, Deva Fatehpur Road, Barabanki Road Accident, Uttar Pradesh Car Crash
Get App for Better Experience
Install Now