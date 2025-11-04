बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा की आमने-सामने टक्कर में छह की मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात बिशुनपुर कस्बे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने-सामने भिड़ंत में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि, ये हाल ही में होई कोई एक घटना नहीं है बल्कि इससे पहले सोमवार को जयपुर और हैदराबाद से भी ऐसे ही भीषण हादसों की घटाएं सामने आई थीं. एक ओर जहां जयपुर में हुए हादसे में 13 लोगों ने अपना जान गंवा दी थी तो वहीं हैदराबाद में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई. मृतकों में ड्राइवर श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी और उनकी पत्नी माधुरी सोनी के अलावा उनका बेटा नितिन निवासी फतेहपुर कस्बा शामिल हैं.

हालांकि, एक मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. वहीं घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात शामिल है.सभी अर्टिगा सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे. मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया. जहां हालत गंभीर देख सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार के चलते हादसा होना प्रतीत हो रहा है. छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि घायलों को स्थानीय सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था लेकिन हालत गंभीर होने के चलते सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है. (सरफ़राज़ वारसी की रिपोर्ट)