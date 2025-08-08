विज्ञापन
यूपी के बाराबंकी में रोडवेज बस पर गिरा पेड़, ड्राइवर समेत 5 की मौत

यूपी के बाराबंकी जिले में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. इसमें पांच लोगों की मौत हो गई.

यूपी के बाराबंकी में रोडवेज बस पर गिरा पेड़, ड्राइवर समेत 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा सामने आया. जहां भारी बारिश के बीच रोडवेज बस पर एक पेड़ गिरा. इसमें चालक सहित 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई. जबकि कई अन्य यात्री घायल हैं. पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते चलती रोडवेज बस पर ये विशालकाय पेड़ गिरा है. इस भीषण हादसे में बस चालक और चार यात्रियों के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी में भर्ती कराया गया है. जैदपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरख चौराहे के पास का ये पूरा मामला है. सीएम योगी ने मृतक के परिवार को पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है.

