UP News: बहराइच में आदमखोर भेड़िये ने फिर किया हमला, बुजुर्ग दंपति को बनाया शिकार, हाथ-पैरों को बुरी तरह नोचा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार रात हुए ताजा हमले में इस खूंखार जानवर ने एक बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बना लिया है. यह दर्दनाक हादसा कैसरगंज इलाके के मझांरा तौकली गांव के भिरगूपुरवा में हुआ है. जिस वक्त भेड़िए ने हमला किया, उस वक्त बुजुर्ग पति और पत्नी सो रहे थे. हमले में भेड़िया ने दोनों के हाथ-पैरों को बुरी तरह से नोच खाया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.

3 दिन पहले मृत मिला था एक भेड़िया

यह हमला इसलिए ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि तीन दिन पहले ही इलाके में एक नर भेड़िया मृत अवस्था में मिला था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी. ग्रामीणों को लगा था कि आदमखोर भेड़िया मारा गया है और अब खतरा टल गया है. लेकिन ताजा हमले ने यह साबित कर दिया है कि इलाके में अभी भी आदमखोर भेड़िया सक्रिय है. इस घटना के बाद, ग्रामीणों में गुस्सा और डर दोनों हैं, और वे वन विभाग से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं.

जंगल से सटा है कैसरगंज का ये इलाका

कैसरगंज का यह इलाका अक्सर जंगल से सटे होने के कारण वन्यजीवों के हमले का शिकार होता रहा है. जानकार मानते हैं कि खाने की तलाश में ये जानवर आबादी वाले इलाकों में घुस आते हैं, और आसान शिकार मिलने पर वे आदमखोर हो जाते हैं. बहरहाल, घटना की सूचना मिलते ही कैसरगंज पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

9 सितंबर से आतंक, 4 बच्चों की मौत

कैसरगंज तहसील के मझारा तौकली गांव व आसपास के करीब 12 गांवों में 9 सितंबर से भेड़िए का आतंक है. भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, इनमें से 1 बच्चे का ना तो शव बरामद हुआ है, ना ही उसके कोई कपड़े अथवा अवशेष मिले हैं. हमलों में आधिकारिक तौर पर 16 ग्रामीणों के घायल होने की पुष्टि हुई है. भेड़िए को पकड़ने के लिए 21 कार्यबल तथा अन्य टीम जुटी हुई है. ग्रामीणों के बीच जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भेड़िए के आतंक से प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था. सर्वेक्षण के बाद भेड़िए के आतंक से पीड़ित जनता तथा आम नागरिकों से एक जनसभा में उन्होंने कहा था, 'भेड़िया पकड़ा ना जा सके तो उसे गोली मार दी जाए, जनता को इस समस्या से निजात मिलनी चाहिए.' मुख्यमंत्री ने भेड़िए के हमले से घायल हुए प्रत्येक ग्रामीण को 50 हजार रुपये की राशि तत्काल देने के निर्देश दिए थे.

ये भी पढ़ें:- 'ऐसा सबक सिखाएंगे कि सब याद रखेंगे', पलवल धर्मांतरण मामले में मंत्री गौरव गौतम की एंट्री, बोले- किसी को नहीं बख्शेंगे