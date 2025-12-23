पुलिस को देखते ही बदमाशों ने कर दी फायरिंग, 25 हजार के इनामी समते तीन गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 25 हजार का एक इनामी बदमाश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया. गिरफ्तार किए गए बदमाशों में पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों के पास हथियार और बाइक बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर अलग-अलग थानों और अलग-अलग जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उनसे पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

कब और कहां हुई मुठभेड़

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के थाना गिलौला के बहराइच-इकौना हाईवे के फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास की है. पुलिस इन दिनों तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों की जांच-पड़ताल कर रही है. इसी सिलसिले में पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे तीन लोग आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो तीनों पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. यह देखकर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है. गोली लगने से वह घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान मैसूर के रूप में की गई है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने मोउनुद्दीन और अनवर अली को भी गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने मैसूर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है. पुलिस के मुताबिक मैसूर के ऊपर 15 और मोइनद्दीन पर 11 मामले जिले और दूसरे जिलों के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं.

