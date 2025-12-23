विज्ञापन
विशेष लिंक

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने कर दी फायरिंग, 25 हजार के इनामी समते तीन गिरफ्तार

श्रावस्ती में मंगलवार को हुए एक मुठभेड़ के बाद तीन बदमाश गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर श्रावस्ती और दूसरे जिलों में कई कई मामले दर्ज हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पुलिस को देखते ही बदमाशों ने कर दी फायरिंग, 25 हजार के इनामी समते तीन गिरफ्तार
श्रावस्ती:

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 25 हजार का एक इनामी बदमाश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया. गिरफ्तार किए गए बदमाशों में पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों के पास हथियार और बाइक बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर अलग-अलग थानों और अलग-अलग जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उनसे पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है. 

कब और कहां हुई मुठभेड़

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के थाना गिलौला के बहराइच-इकौना हाईवे के फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास की है. पुलिस इन दिनों तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों की जांच-पड़ताल कर रही है. इसी सिलसिले में पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे तीन लोग आते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो तीनों पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. यह देखकर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है. गोली लगने से वह घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान मैसूर के रूप में की गई है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने मोउनुद्दीन और अनवर अली को भी गिरफ्तार किया है. 

पुलिस ने मैसूर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है. पुलिस के मुताबिक मैसूर के ऊपर 15 और मोइनद्दीन पर 11 मामले जिले और दूसरे जिलों के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. 

ये भी पढ़ें: भाई ने लूटी इज्जत, पुलिस ने किया सौदा, अनाथ पहुंची योगी के पास तो हरकत में आया सिस्टम

बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या पर उबाल, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस से भिड़े

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Shravasti News, Encounter
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com