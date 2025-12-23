गोरखपुर के डीएम से मिलकर बोली UKG की छात्रा- मुझे आप जैसा बनना है, जवाब सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा

गोरखपुर के एक विद्यालय में यूकेजी में पढ़ने वाली छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया चर्चा का विषय बना हुआ है. यह स्कूल छोड़कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची.वहां कर्मचारी ने जब रोका तो बोली मुझे डीएम सर से मिलना है. इसके बाद वह डीएम के सामने आई और उनसे बात की. उसने कहा सर मुझे आप जैसा डीएम बनना है. डीएम साहब भी बच्ची की बात सुनकर चौक गए.उन्होंने मुस्कराते हुए बच्ची से उसके बारे में पूछा. फिर डीएम दीपक मीणा ने कहा मेरे जैसा बनना है तो रेगुलर स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, इस तरह से आप बन जाओगी.उन्होंने बच्ची से कहा कि माता-पिता जो कहें उनका कहना मानो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या करते हैं जिज्ञासा के माता-पिता

गोरखपुर के शाहपुर सरस्वतीपुरम निवाशी होम्योपैथ के डॉक्टर धर्मेंश की छह साल की बेटी जिज्ञासा कार्मल स्कूल में यूकेजी की छात्रा है.बच्ची की मां अंजना हाउस वाइफ है.बच्ची की जिद थी कि वे गोरखपुर के डीएम से मिलेगी. बच्ची अपने माता पिता को आए दिन डीएम से मिलने को कह रही थी.बच्ची की बात सुनकर जिज्ञासा के पिता सोमवार को स्कूल पहुंचे औरवहां से जिज्ञासा को लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे.

गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा कलेक्ट्रेट परिसर अपने दफ्तर में लोगों की समस्या सुन रहे थे. उसी दौरान उनके सामने एक बच्ची का ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने वहां मौजूद लोगों को चौका दिया. लोग बच्ची की बाते सुनते और देखते रह गए. डीएम ने बच्ची का न केवल मनोबल बढ़ाया बल्कि छात्रा जिज्ञासा की इच्छा को पूरा करते हुए उसके साथ सेल्फी भी ली. अब वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

डीएम से मिलकर क्या बोली जिज्ञासा

जिज्ञासा के पिता धर्मेश ने कहा उनके परिवार में चार लोग रहते हैं.बच्ची की पहले से जिद थी. वह कहती थी डीएम कैसे होते हैं. इसी वजह से उसे डीएम साहब से मिलाने लाए थे. बच्ची का जो सपना है उसे पूरा कराएंगे. बच्ची की मां अंजना ने कहा बहुत खुशी है कभी सोचा नहीं था हमारे बच्ची का सपना पूरा हो गया.

वहीं जिलाधिकारी से मिलने के बाद छात्रा जिज्ञासा ने कहा कि डीएम साहब से मिलकर बहुत खुश हूं. डीएम साहब ने कहा है पढ़ो और माता पिता का कहना मानो. जिज्ञासा ने कहा डीएम साहब की बात मानेंगे और पढ़कर डीएम बनेंगे.