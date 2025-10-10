विज्ञापन
'जेसीबी मलबा हटा रही थी, तभी...', अयोध्या में हुए दूसरे ब्लास्ट का वीडियो

Ayodhya Blast: जब दूसरा ब्‍लास्‍ट हुआ, तो लेखपाल आकाश के साथ-साथ कई दूसरे सरकारी अधिकारी वहां मौजूद थे. किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वे जिस मलबे के ढेर पर खड़े होकर जांच कर रहे हैं, वहां दूसरा ब्‍लास्‍ट भी हो सकता है.

'जेसीबी मलबा हटा रही थी, तभी...', अयोध्या में हुए दूसरे ब्लास्ट का वीडियो
यूपी के अयोध्‍या में दो ब्‍लास्‍ट
  • अयोध्या में पहले ब्लास्ट के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची थी, तभी दूसरा जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए
  • पहले ब्लास्ट में राम कुमार गुप्ता के परिवार और एक कर्मचारी की मौत हुई, दूसरे ब्लास्ट में लेखपाल आकाश घायल हुए
  • दूसरे ब्लास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें धमाके की तीव्रता से जेसीबी भी टूटती नजर आई
अयोध्‍या:

अयोध्‍या में पहले ब्‍लास्‍ट के बाद जांच टीम घटनास्‍थल पर पहुंची थी. लेखपाल समेत कई उच्‍च अधिकारी मौके पर मौजूद थे. जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था, तभी एक जोरदार धमाका और हुआ. इस धमाके में कुछ लोग घायल हो गए. यूपी के अयोध्या में गुरुवार को एक नहीं, बल्कि 2 ब्लास्ट हुए थे. दूसरे ब्‍लास्‍ट का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में जोरदार धमाका होते हुए नजर आ रहा है. ये धमाका इतना तेज था कि जेसीबी भी टूट गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

यूपी के अयोध्‍या में हुए पहले ब्लास्ट में राम कुमार गुप्ता, उसके तीन बच्चे और एक कर्मचारी की मौत हुई. इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे, तभी एक और ब्लास्ट हुआ. दूसरे धमाके में आकाश नाम का लेखपाल घायल हो गया. आनन फ़ानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया. फिलहाल लेखपाल आकाश की हालत खतरे से बाहर है. 

जब दूसरा ब्‍लास्‍ट हुआ, तो लेखपाल आकाश के साथ-साथ कई दूसरे सरकारी अधिकारी वहां मौजूद थे. किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वे जिस मलबे के ढेर पर खड़े होकर जांच कर रहे हैं, वहां दूसरा ब्‍लास्‍ट भी हो सकता है. ब्‍लास्‍ट होते ही सरकारी अधिकारी वहां से भागते हुए भी वीडियो में नजर आए. 

राम कुमार गुप्ता के घर में लगभग डेढ़ साल पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था. तब उसकी पत्नी, मां और गांव की एक बच्ची की मौत हुई थी. तब उसका घर भी ध्वस्त हो गया था. इसके बाद राम कुमार गुप्ता ने गांव के बाहरी छोर पर एक दूसरा घर बनाया. ग्रामीणों के मुताबिक़ वो पटाखों से जुड़ा अवैध काम करता था. कल उसके घर में फिर से ब्लास्ट हुआ. प्रशासन का दावा है कि ब्लास्ट की वजह सिलेंडर फटना हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट था तो दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ?

ये भी पढ़ें :- सिलिंडर ब्‍लास्‍ट या पटाखों का अवैध कारोबार... 5 नहीं 8 मौतों की गवाह अयोध्‍या ब्‍लास्‍ट की इनसाइड स्टोरी

Ayodhya Blast, Ayodhya Second Blast Video, Accountant Akash Injured
