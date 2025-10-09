अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से 5 लोगों की मौत, घर भी गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Ayodhya Blast: यूपी के अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक मकान में जोरदार ब्लास्ट हुआ है. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में घर भी गिरने की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना अयोध्या के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई. बताया गया कि अयोध्या के ग्रामीण इलाके के पूराकलंदर थाने के कुछ ही दूरी पर धमाके के साथ एक मकान गिरा. हादसे की सूचना पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. शुरुआती जानकारी के अनुसार पटाखे की वजह से धमाके की आशंका जताई गई है. अयोध्या के थाना पूराकलंदर के पगला भारी गांव का में यह हादसा हुआ है. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

पहले मिली जानकारी के मुताबिक़ ब्लास्ट की वजह पटाखे हो सकते हैं. हालांकि अब सिलेंडर या कुकर ब्लास्ट की भी आशंका जताई जा रही है. मौके पर फारेसिंक की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है. जांच के बाद ही ब्लास्ट की सही वजह पता चलेगी.

अयोध्या में मकान में विस्फोट, 5 लोगों की मौत



अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में एक घर में हुए भीषण धमाके से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं. धमाके की वजह अवैध पटाखे बताई जा रही है, हालांकि सिलेंडर या कुकर ब्लास्ट की आशंका भी जताई जा रही है.… pic.twitter.com/NFicoE9MWd — NDTV India (@ndtvindia) October 9, 2025

अयोध्या ब्लास्ट पर यूपी शासन का बयान

अयोध्या में घटना पटाखा विस्फोट की ना होकर एलपीजी सिलेंडर फटने की प्रतीत हो रही है. डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए स्थिति पर लगातार सतर्क निगाह रखने के निर्देश दिए हैं. घटना की समीक्षा भी की जा रही है. पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की जा रही है.

एक दिन पहले बुधवार को कानपुर में स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था. जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे.

खबर अपडेट की जा रही है.