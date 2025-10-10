विज्ञापन
सिलिंडर ब्‍लास्‍ट या पटाखों का अवैध कारोबार... 5 नहीं 8 मौतों की गवाह अयोध्‍या ब्‍लास्‍ट की इनसाइड स्टोरी 
  • अयोध्या के पूराकलंदर में गुरुवार को दो ब्लास्ट हुए, जिसमें राम कुमार गुप्ता और परिवार के अन्‍य सदस्‍य मारे गए
  • पहले ब्लास्ट में राम कुमार, उसके तीन बच्चे और 1 कर्मचारी की मौत हुई, जबकि दूसरे ब्लास्ट में लेखपाल घायल हुए
  • डेढ़ साल पहले भी राम कुमार गुप्ता के घर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी, मां और एक बच्ची की मौत हुई थी
अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में हुए ब्‍लास्‍ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि वहां एक नहीं बल्कि दो ब्लास्ट हुए थे. पहले ब्लास्ट में राम कुमार गुप्ता, उसके तीन बच्चे और एक कर्मचारी की मौत हुई थी. घटना के तुरंत बाद स्थानीय अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे तभी एक और ब्लास्ट हुआ. दूसरे धमाके में आकाश नाम का लेखपाल घायल हो गया. आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया. फिलहाल लेखपाल आकाश की हालत खतरे से बाहर है. 

डेढ़ साल पहले भी ब्‍लास्‍ट! मां, पत्‍नी और बच्‍ची की मौत  

बड़ी बात ये है कि राम कुमार गुप्ता के घर में लगभग डेढ़ साल पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था. तब उसकी पत्नी, मां और गांव की एक बच्ची की मौत हुई थी. तब उसका घर भी ध्वस्त हो गया था. इसके बाद राम कुमार गुप्ता ने गांव के बाहरी छोर पर एक दूसरा घर बनाया. ग्रामीणों के मुताबिक वो पटाखों से जुड़ा अवैध काम करता था. 

बड़ा सवाल: दूसरा ब्‍लास्‍ट कैसे हुआ? 

गुरुवार को उसके घर में फिर से ब्लास्ट हुआ. प्रशासन का दावा है कि ब्लास्ट की वजह सिलेंडर फटना हो सकता है लेकिन सवाल ये कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट था तो दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ?

बता दें कि इस घटना पर मुख्‍यमंत्री कार्यालय स्‍तर से भी नजर रखी जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए स्थिति पर लगातार सतर्क निगाह रखने के निर्देश दिए हैं. घटना की समीक्षा भी की जा रही है. पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की जा रही है.

ब्‍लास्‍ट इतना जोरदार था कि गिर गया मकान!

अयोध्या के पूराकलंदर थाने में हुआ ब्‍लास्‍ट इतना जोरदार था कि मकान गिर पड़ा. हादसे की सूचना पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. शुरुआत में कहा गया कि पटाखे की वजह से धमाका हुआ होगा फिर सिलिंडर या कुकर से ब्‍लास्‍ट की आशंका जताई गई. मौके पर फारेसिंक की टीम भी जांच के लिए गई थी. 

