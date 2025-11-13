विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली लाल किला धमाका: जैश लेना चाहता था बदला... 6 दिसंबर को सीरियल ब्‍लास्‍ट की थी प्‍लानिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. इस जघन्य आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई एक कायराना हरकत करार दिया गया.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्‍ली लाल किला धमाका: जैश लेना चाहता था बदला... 6 दिसंबर को सीरियल ब्‍लास्‍ट की थी प्‍लानिंग
  • जैश मॉड्यूल ने दिल्ली को सीरियल ब्लास्ट से निशाना बनाने की मल्टी फेज साजिश का खुलासा किया है.
  • जांचकर्ताओं का कहना है कि मूल योजना अगस्त 2025 में हमले करने की थी.
  • अभियान में देरी के कारण साज़िश को एक नई तारीख़—6 दिसंबर—को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के साथ चुना गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जैश मॉड्यूल ने दिल्ली को सीरियल ब्लास्ट से निशाना बनाने की मल्टी फेज साजिश का खुलासा किया है. पूछताछ के दौरान, जैश डॉक्टर मॉड्यूल के सदस्यों ने भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीरियल ब्लास्ट करने के उद्देश्य से एक आतंकी साजिश को अंजाम देने की एक सुनियोजित, चरणबद्ध योजना का खुलासा किया है. नीचे पढ़िए कैसे दहलाना था...

  • चरण 1: जैश-अंसार आतंकी मॉड्यूल का गठन
  • चरण 2: हरियाणा के नूह और गुरुग्राम से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) और गोला-बारूद के लिए कच्चे माल की खरीद
  • चरण 3: घातक रासायनिक IED का निर्माण और संभावित लक्षित स्थानों की टोह लेना
  • चरण 4: टोह लेने के बाद मॉड्यूल के सदस्यों के बीच इकट्ठे बमों का वितरण
  • चरण 5 (अंतिम): दिसंबर में दिल्ली में छह से सात स्थानों पर समन्वित बम विस्फोटों को अंजाम देना

जांचकर्ताओं का कहना है कि मूल योजना अगस्त 2025 में हमले करने की थी, लेकिन अभियान में देरी के कारण साज़िश को एक नई तारीख़—6 दिसंबर—को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के साथ चुना गया. अधिकारियों ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद वर्षों से अयोध्या का हवाला देते हुए धमकियां देता रहा है और बाबरी विध्वंस का बदला लेने का आह्वान करता रहा है. मसूद अज़हर वर्षों से अपने आतंकी उपदेशों और साप्ताहिक स्तंभों में अयोध्या को निशाना बनाने की कसम खाता रहा है.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी दृढ़ संकल्प का परिचय एक त्वरित और निर्णायक जवाबी कार्रवाई के माध्यम से दिया है. लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल को सफलतापूर्वक ध्वस्त करके, अधिकारियों ने देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध एक स्पष्ट और अटल संदेश दिया है.

यह उपलब्धि भारत की ख़ुफ़िया एजेंसियों, सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के अथक समर्पण को दर्शाती है, जो नागरिकों के जीवन की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. इस जघन्य आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई एक कायराना हरकत करार दिया गया. कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaish E Mohammed Delhi Plan, Jaish Delhi Blast Plan, Jaish Want 6 December Revenge, Jaish Revenge Plan, Jaish Ayodhya Revenge Plan
Get App for Better Experience
Install Now