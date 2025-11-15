सावधान! यूपी के बाजारों में बिक रहा है नकली नमक, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

गोरखपुर के साहबगंज मंडी स्थित एक दुकान से 225 किलो नकली टाटा नमक बरामद. टाटा कंपनी के अधिकारी के साथ पुलिस टीम ने छापा मारकर यह नमक पकड़ा है. नमक की पैकिंग एकदम असली जैसी है, जिसे आसानी से आम लोगों के बीच पहुंचाया जा सकता है.और नकली नमक के सेवन से पाचन तंत्र पेट से जुड़ी समस्या ,हृदय रोग, कैंसर,किडनी की बीमारी की हो सकती है समस्या. एसपी सिटी ने कहा,राजघाट थाना पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है. सैंपल जांच के लिए भेजे गए दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी.

गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के महेवा मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकली टाटा नमक का खेप मिला.पुलिस टीम ने छापेमारी कर 9 बोरी नकली टाटा नमक बरामद किया.9 बोरी में कुल 225 किलो टाटा नमक मिला. पुलिस ने बताया कि नोएडा के पालमकोट निवासी टाटा कंपनी के जांच अधिकारी डमरू आनंद ने राजघाट पुलिस को तहरीर दिया और बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहबगंज मंडी में उनके ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में नकली नमक बेचा जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद कंपनी टीम और राजघाट पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की.

तलाशी के दौरान व्यापारी लवकुश प्रसाद की दुकान से नौ बोरों में भरा कुल 225 किलो नकली टाटा नमक मिला.नमक के पैकेटों की पैकिंग, लेबल और सील असली टाटा नमक जैसा ही मिला. लेकिन कुछ चीजें टाटा नमक की नहीं थी, जिससे नकली की पहचान हुई.225 किलो नकली टाटा नमक को जब्त कर लिया गया.और तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यापारी लवकुश प्रसाद के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. और पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर नकली टाटा नमक की खेप कहां से आता है, नकली कारोबार करने वालों का नेटवर्क कहां तक है .एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर साहबगंज के व्यापारी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.उन्होंने बताया कि नमक के सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है.