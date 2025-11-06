इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वकीलों को किया प्रमोट, अब UP में हाईकोर्ट के 230 वरिष्ठ अधिवक्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है. सीनियर एडवोकेट की लिस्ट में इस बार पांच महिला अधिवक्ता भी शामिल है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के 90 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिलने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच को मिलाकर अब कुल 230 वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए है.

90 वकीलों को दी गई सीनियर एडवोकेट की उपाधि

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच के बाद कुल 90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी गई है. इन नामों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की बैठक में विचार किया गया. जजों द्वारा मतदान के माध्यम से कुल 90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ अधिवक्ता) नामित किया गया.

सीनियर एडवोकेट बने वकीलों के पास लंबा अनुभव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी फुल कोर्ट मीटिंग में सर्वसम्मति से 90 अधिवक्ताओं को ‘सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा कानूनी उत्कृष्टता और विविधता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने इन सभी अधिवक्ताओं को 'वरिष्ठ अधिवक्ता' के रूप में नामित किया है. यह उपाधि उन अधिवक्ताओं को दी जाती है जिनके पास प्रैक्टिस का लंबा अनुभव होता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जजों ने भाग लिया. इस प्रक्रिया में अधिवक्ताओं के आवेदन, इंटरव्यू और समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद अंतिम अनुमोदन दिया गया.

सीनियर एडवोकेट बनाए गए ये वकील

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट बनाए गए हैं, उनमें खास तौर से अजय कुमार सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, अमित डागा, बाला नाथ मिश्रा, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, देश रतन चौधरी धिरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, इमरान उल्लाह, इंदिरा राज सिंह, निपुण सिंह, तरुण अग्रवाल, वैभव कालिया, विनोद कुमार शाही, यदुकुल शिरोमणि श्रीवास्तव सहित अन्य शामिल हैं.